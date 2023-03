«Дивовижна місис Мейзел» повернеться на Amazon Prime 14 квітня — дивимося тизер 5-го сезону комедійного серіалу з Рейчел Броснаген

Колишня домогосподарка Міріам «Мідж» Мейзел повертається, щоб знову спробувати здійснити свою мрію та стати успішною артисткою у стендапі.

«Дивовижна місис Мейзел» — один із найуспішніших серіалів Amazon Prime Video. Він розповідає про Міріам «Мідж» Мейзел, домогосподарку із забезпеченої єврейської родини, яка в одну мить вирішила стати стендап-коміком у Нью-Йорку 1950-х. Головну роль у серіалі, який виходить в онлайн-кінотеатрі Amazon з 2017 року, грає Рейчел Броснаген. За весь час шоу отримало 20 премій «Еммі» та три «Золоті глобуси», включно зі званням найкращого комедійного серіалу.

Серед акторського складу — Тоні Шалуб (батько Мідж — Ейб Вайсман), Алекс Борштейн (Сьюзі Майєрсон), Майкл Зеґен (чоловік Мідж — Джоел Мейзел) та Марін Гінкл (мати Мідж — Роуз Вайсман). В останньому сезоні у серіалі також з’являться Кевін Поллак, Кароліна Аарон, Рейд Скотт, Альфі Фуллер і Джейсон Ральф.

Керівник проєкту — Емі Шерман-Палладіно («Дівчата Гілмор»), а її чоловік Деніел Палладіно («Сім’янин») — виконавчий продюсер.

Усі чотири сезони нині можна переглянути на Amazon Prime, перші три епізоди п’ятого і фінального сезону — вийдуть 14 квітня.

The final season. The Marvelous #MrsMaisel arrives April 14 on @primevideo. pic.twitter.com/ykQzYkHAXs

— The Marvelous Mrs. Maisel (@MaiselTV) March 2, 2023