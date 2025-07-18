«Реанімація» AMD Ryzen 7 5800X за $30 — випадок передчасної деградації процесора

Проблемний AMD Ryzen 7 5800X / Tech Yes City, YouTube

Процесори AMD Ryzen 7 5800X загалом досить надійні, але цей деградував після року роботи. І, вочевидь, мав деякі механічні пошкодження.

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Ютубер Tech Yes City придбав проблемний чип 5800X у власника, якому не вдалося нормально запустити чип після багатьох різних спроб усунення несправностей. Процесор перестав працювати лише після 12 місяців використання. TechYesCity пообіцяла заплатити власнику $30 за процесор, якщо його вдасться запустити.

Після зовнішнього очищення та повернення кількох деформованих контактів у нормальне положення, ентузіаст взявся за проблеми зі стабільністю роботи. Спочатку він залишив процесор у BIOS на 30 хвилин, щоб перевірити, чи не призведе це до збою. На щастя, чип пройшов перевірку, яка свідчить про неушкоджені ядра.

Однак, процесор вийшов з ладу під час тригодинного стрес-тесту OCCT, який був наступним. Проблеми зі стабільністю були серйозними, оскільки система повністю зависла, але не видавала повідомлень про помилки чи BSOD. Втім, розв’язання було простим. Ютубер зміг відновити стабільність зниженням у BIOS тактової частоти за допомогою AMD PBO на 300 МГц. Після цього 5800X успішно пройшов годинний стрес-тест OCCT.

Зниження тактової частоти 5800X підтвердило, що чип страждає від деградації яка веде до дестабілізації принаймні одного з ядер процесора на вищих частотах boost. Tech Yes City провів кілька бенчмарків зі зниженою тактовою частотою, щоб порівняти його роботу з 5700X та іншими Ryzen. На диво, чип зміг підтримувати конкурентоспроможну ігрову продуктивність, навіть перевершуючи 5700X у деяких іграх.

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Процесори не мають деградувати протягом кількох років використання, не кажучи вже про 12 місяців. Однак метод зниження тактової частоти виявився ефективним для відновлення проблем стабільності та часто працює у подібних випадках. зокрема, з процесорами Intel Raptor Lake до виходу виправлень, а можливо і під час літньої спеки.

Джерело: Tom’s Hardware