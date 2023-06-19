Бокс-офіс: «‎Флеш» та «‎Стихії» зібрали на старті сильно нижче очікувань — $139 млн та $44,5 млн при бюджетах $200 млн та $100 млн відповідно

Кінокомікс Warner Bros. «Флеш» з Езрою Міллером у головній ролі переміг «‎Стихії» від Pixar у касовій битві «‎легковаговиків».

Курс Executive Leadership англійською З тобою працюватиме Academic director & Program adviser у Google Девід Слокум Хочу на курс

Дві нові прем’єри, що розпочинають літній сезон блокбастерів, провально стартували у кінопрокаті США: «‎Флеш» зібрав $55 млн, а «‎Стихії» — $29,5. Обидва фільми не виправдали й без того низьких очікувань, і що гірше – були надзвичайно дорогими у виробництві: блокбастер WB коштував близько $200 млн, а мультфільм Pixar – $100 млн.

Напередодні прем’єри «‎Флеша» керівники Warner Bros. наполегливо переконували публіку, що фільм – «‎одна з найкращих коли-небудь створених стрічок про супергероїв». За сюжетом Баррі Ален подорожує в часі, щоб запобігти вбивству своєї матері, і випадково створює «‎мультивсесвіт» з безліччю камео.

Однак критики (на Rotten Tomatoes фільм 66% «‎свіжості») і глядачі (судячи зі скромних касових зборів), схоже, мають протилежну думку. Без позитивних оцінок глядацької аудиторії чи сильного сарафанного радіо «Флешу» буде важко відновитися найближчими тижнями – особливо на тлі виходу фільмів «Індіана Джонс і реліквія долі», «Місія неможлива 7: Розплата за смерть. Частина перша» та «Оппенгеймера» Крістофера Нолана.

В міжнародному прокаті «Флеш» отримав $75 млн з 78 ринків, довівши глобальні збори до $139 млн. Якщо ситуація не зміниться, на фільм очікує доля «Чорного Адама» з бюджетом у $200 млн, який торік стартував із $67 млн і не досяг планки у $400 млн у всьому світі.

Причина слабкої уваги публіки може критися у відсутності рекламного поштовху через те, що Езра Міллер останніми роками мав юридичні проблеми й звинувачувався у нападах. Актор перепросив за свою поведінку, пройшов курс лікування від «проблем з психічним здоров’ям» і перед прем’єрою рідко з’являвся на публіці, не спілкувався з пресою і загалом не брав участь у стандартних рекламних заходах.

Курс IT РЕКРУТЕР. Всі ІТ-таланти будуть у вас в компанії після проходження курсу ! Ознайомитись з курсом

«Стихії» – анімаційна пригода від Pixar про протилежності, які намагаються ужитися в одному місті – додала $15 млн у міжнародному прокаті, а загальна сума зборів склала $44,5 млн. Мультфільм, на відміну від «Флеша», отримав схвальні відгуки глядачів і вищі оцінки критиків – 76% на Rotten Tomatoes. Є й вірогідність того, що продажі матимуть кращі результати у наступні тижні, оскільки на горизонті немає великої конкуренції з боку сімейних фільмів.

Водночас фільм став найгіршим стартом у сучасній історії Pixar, що поступається «Хорошому динозавру» 2015 року і фільму «Вперед» 2020 року (обидва зібрали по $39 млн).

«Людина-павук: Крізь Всесвіт» посів третє місце, заробивши в США $27,8 мільйона доларів за треті вихідні прокату. Мультфільм від Sony показав найкращий початок літнього сезону, заробивши загалом $280 млн у Північній Америці та $489,3 млн у всьому світі.

Четверте місце у «Трансформери: Час звіроботів» від Paramount, який додав всього $20 млн в США, оскільки продажі квитків впали на 67% під час другого показу. Загалом фільм із бюджетом у $200 млн заробив $103 млн в США та $174,3 млн в міжнародному прокаті.

Ремейк «Русалоньки» від Disney замикає п’ятірку лідерів із $11,6 млн доларів за четвертий вікенд. Фільм зібрав $253 млн у Північній Америці та $466 млн у міжнародному прокаті, що було б непоганим результатом… якби виробництво фільму не коштувало $250 млн.

Романтична трагікомедія «Місто астероїдів» Веса Андерсона зі Скарлетт Йоханссон, Джейсоном Шварцманом, Маєю Гоук, Томом Генксом та Марґо Роббі в обмеженому прокаті зібрала $790 000 з 6 кінотеатрів Нью-Йорка та Лос-Анджелеса. Це приблизно $132 211 на кінотеатр в середньому – що є найкращим середнім показником з часів «Ла-Ла Ленду» 2016 року.

Джерело: Variety