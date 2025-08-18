banner
Унікальний спосіб боротьби з дипфейками виключає підробку — треба лише підсвітити

Олександр Федоткін

Ейб Девіс та Пітер Майкл з водяним знаком/Sreang Hok/Cornell University

Американські дослідники з Корнелльського університету представили технологію виявлення фейкового або створеного штучним інтелектом відеоконтенту за допомогою інтеграції кодованих сигналів у джерела світла. 

Технологія, відома як шумокодоване освітлення, приховує інформацію у коливаннях світла, що на перший погляд, здаються випадковими. Кожен вбудований водяний знак являє собою низькоякісну версію вихідного варіанту з позначкою часу при злегка зміненому освітленні. У разі несанкціонованого втручання змінені області більше не відповідають закодованим версіям.

Система може працювати як у вигляді програмного забезпечення на комп’ютері, так і шляхом кріплення невеликого чипа до джерела світла. Виявити інтегровані дані без ключа декодування вкрай складно, оскільки вони всі виглядають як шум. 

Дослідники з Корнелльського університету використали інформаційну асиметрію, яка гарантувала, що ті, хто намагатимуться створити дипфейки, не отримають доступу до унікальних вбудованих даних, необхідних для створення реалістичних фейків. Науковці перевірили власний метод із використанням низки маніпуляцій, включно із дипфейками, композитингом та зміною швидкості відтворення.

Вони оцінили інноваційний алгоритм в умовах змінного освітлення, за різних рівнів стискання відео, руху камери, а також всередині приміщень та назовні. У всіх сценаріях метод кодованого світла зберігав свою ефективність, навіть коли зміни відбувалися на рівнях, надто тонких для людського сприйняття. Навіть якби фальсифікатор дізнався метод декодування, йому довелося б відтворити кілька версій знятого матеріалу зі зіставленням кодів. Кожен із них має бути поєднаний із прихованими світловими візерунками, що значно ускладнює створення невиявлених підробок.

Шумокодоване підсвічування може бути інтегроване в комплекси безпеки для захисту конфіденційних відеопотоків. Ця форма вбудованої автентифікації може також допомогти знизити ризик крадіжки особистих даних, захищаючи особисті або офіційні відеозаписи від прихованого втручання.

Джерело: Cornell University; Techradar

