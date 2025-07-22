Gmail як маркетплейс: Google тестує покупки прямо у поштовій рекламі

Google перетворить Gmail на вітрину інтернет-магазину — покупки будуть прямо в пошті / Search Engine Land

Google десятиліттями заробляє мільярди на рекламі у своїх сервісах (Google Search, YouTube тощо) і сторонніх сайтах. Тепер компанія хоче розширити перелік рекламних майданчиків і перенести покупку товарів безпосередньо в електронну скриньку. Якщо тест нового формату пройде успішно, вкладка «Промоакції» у Gmail може перетворитися на повноцінний майданчик для онлайн-шопінгу.

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Реклама прямо в електронній пошті: як це працює

За даними Search Engine Land, Google уже тестує новий формат інтерактивної реклами в Gmail. Йдеться про вкладку «Промоакції», яку більшість користувачів ігнорує або переглядає побіжно, шукаючи знижки та бонуси від брендів. Тепер ця вкладка може стати вітриною для покупок.

Новий формат передбачає візуальні блоки з товарами, які містять:

зображення продукції,

назву бренду,

ціни,

рейтинг із зірками,

мітки на кшталт «Безкоштовна доставка».

Після кліку оголошення розгортається в карусель із товарами, яку можна переглядати без переходу на інші сайти. Це перетворює вкладку з маркетинговими листами на спрощену торгову платформу, схожу на Google Shopping, але просто у вхідних повідомленнях.

У тестовій версії, наприклад, представлено бренди роботів-пилососів iRobot та Wybot, які демонструють свої товари у вигляді невеликої галереї — прямо у вікні пошти. Такий підхід дозволяє користувачеві ознайомитися з асортиментом, не виходячи з Gmail.

Вплив на користувачів та бізнес

Для інтернет-магазинів це може стати ще одним ефективним каналом для прямого контакту з покупцем, без потреби вести його на сайт чи чекати кліку на банер. Компанії зможуть поєднати візуально привабливу рекламу з таргетингом за інтересами, який давно є перевагою Google.

Проте не всім таке нововведення сподобається. Користувачі, які звикли сприймати Gmail як особистий простір для листування, можуть не зрадіти ще одному джерелу рекламного шуму. Особливо якщо рекламні блоки почнуть виглядати занадто «непомітно» і змішуватися з іншими повідомленнями або займатимуть велику площу екрану.

Незважаючи на це, новий формат добре вписується в екосистему Google, адже компанія вже давно фільтрує рекламні листи у вкладку «Промоакції». Тепер вона хоче зробити цю вкладку більш прибутковою й корисною для продажів.

Що буде далі

Якщо тест пройде успішно, Google може розширити новий формат реклами й на інші сервіси, зокрема YouTube та Google Discover — там уже працюють кампанії Demand Gen, які орієнтовані на стимулювання попиту через візуальні оголошення.

Джерело: searchengineland, techradar