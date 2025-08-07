Новини Кіно 07.08.2025 comment views icon

"Голодні ігри" повертаються: почались зйомки приквелу "Світанок перед Жнивами" з юним Геймітчем Абернаті

Кадр з фільму "Голодні ігри: У вогні" / Lionsgate

Lionsgate опублікувала 30-секундний тизер зі знімань фільму “Голодні ігри: Світанок перед Жнивами” — приквелу до кінотрилогії Френсіса Лоуренса про юні роки наставника Катніс і Піти Геймітча Абернаті та його участь в змаганнях на виживання за Дистрикт 12.

Події приквелу відбуваються за 24 роки до подій оригінальних “Голодних ігор” і представляють глядачам ювілейні 50-ті змагання — найжорстокіші в серії, оскільки на цей раз з Дистриктів візьмуть подвійну данину і за життя боротимуться 48 юних хлопців та дівчат.

“Коли називають ім’я Геймітча, всі його мрії руйнуються. Він відірваний від сім’ї та кохання, і відправлений до Капітолія разом із трьома іншими учасниками Дистрикту 12: подругою, яка йому, майже як сестра, нав’язливим диваком і найхоробрішою дівчиною району. Коли Ігри стартують, Геймітч розуміє, що його налаштовано на поразку, однак щось у середині змушує хлопця битися… і так, щоб про цю боротьбу дізнались далеко за межами смертоносної арени”, — з опису до оригінальної книги Сюзанни Коллінз.

Роль юного Геймітча (Вуді Гарельсон в “Голодних іграх”) взяв на себе Джозеф Зада, його дівчину Ленор Дав зіграє Вітні Пік. Серед решти акторського складу з’являться зірка “Дивних див” Мая Гоук (Вайресс), Реф Файнз (президент Панем Коріолан Сноу), Ель Фаннінг (Еффі), МакКенна Грейс, Джессі Племонс, а також Моллі МакКанн та Іона Белл, які зобразять новий трагічний дует з книги Коллінз — дівчат Луеллу та Лу, де друга стане двійником для першої після її загибелі, яку Капітолій висуне, аби уникнути скандалу.

Ходять чутки, що Вуді Гаррельсон, Дженніфер Лоуренс та Джош Гатчерсон можуть повторити свої ролі з оригінальної трилогії в епілозі фільму.

Тизер з кадрами залаштунків пропонує нам пейзаж, де, ймовірно, відбудеться один з етапів знімань, короткий погляд на Геймітча, і повідомлення про те, що фільм “наразі в виробництві”.

Френсіс Лоуренс повернувся до режисури, а сценарій написав Біллі Рей. Прем’єра фільму “Голодні ігри: Світанок перед Жнивами” в кінотеатрах призначена на 20 листопада 2026 року.

Нагадаємо, що кінофраншиза “Голодні ігри” зібрала понад $3,3 млрд у світовому прокаті, де найкасовішою в серії стала частина “У вогні” 2013 року з $865 млн. Перший приквел “Балада про співочих птахів і змій”, який вийшов у 2023-му, показав скромніші результати, однак з огляду на бюджет у $100 млн все одно приніс прибутки Lionsgate.

