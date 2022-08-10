Google намагається публічно присоромити Apple за ігнорування протоколу RCS для уніфікації спілкування користувачів iPhone та Android

Google сьогодні запустила рекламну кампанію, що має на меті підштовхнути Apple до використання RCS У 2008 GSMA розробила новий стандартний протокол обміну даними, який врешті має замінити SMS. RCS дозволяє абонентам спілкуватися через універсальну службу обміну повідомленнями з тими самими функціями, що у месенджерах — протоколу обміну повідомленнями, який має стати наступником застарілих стандартів SMS та MMS.

Пошуковий гігант, котрий постійно покращує взаємодію з продуктами конкурента, створив вебсторінку Get The Message, на якій викладені аргументи на користь підтримки Apple стандарту, що дозволяє більш плавно обмінюватися повідомленнями між iPhone та пристроями Android. Також Google просуває хештег #GetTheMessage для вірусного поширення цієї ідеї.

Власники iPhone використовують сервіс Apple iMessage, щоб надсилати один одному повідомлення (з підтримкою шифрування, групових чатів, високоякісних зображень та відео). Однак для текстової комунікації з Android-смартфонами вони змушені користуватися застарілими протоколами SMS та MMS, що не мають багатьох сучасних функцій.

Курс Recruitment вечірній Дізнайтеся, як стати pro-рекрутером. Курс із вільним графіком РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Щоб виправити становище, в останні місяці Google зробив кілька не дуже тонких натяків Apple щодо підтримки стандарту RCS, що реалізує більшість (хоч і не всі) функцій iMessage. Протокол можна використовувати як на iOS, так і Android. Компанія заявила, що сподівається, що «кожна мобільна операційна система… оновиться до RCS» на своїй щорічній конференції цього року розробників, та багаторазово повторювала свій меседж у Twitter.

В результаті переходу екосистема Apple може виграти — наявна ситуація в деяких випадках навіть призводить до блокування користувачів iPhone на пристроях Android. Протокол RCS забезпечує безперебійний зв’язок між користувачами iMessage та робить повідомлення на Android більш зручними та звичними. Зворотний крок (перенесення iMessage на Android) «більше зашкодить [Apple], ніж допоможе», визнають керівники Apple у внутрішньому листуванні.

На початку впровадження RCS йому заважало повільне розгортання стандарту, підтримка якого лягала на плечі операторів зв’язку. Ситуація змінилася після того, як Google фактично взяв на себе відповідальність за розгортання у 2019 році, RCS тепер легко доступний майже в усьому світі. Найбільший у світі виробник Android-смартфонів, Samsung, перейшов на використання власної RCS-сумісної програми Google Messages у флагманській лінійці Galaxy S22.

З розвитком RCS поступово наближається до функціональності шифрування в iMessage. Тепер він підтримує наскрізне шифрування E2EE в особистих повідомленнях, підтримка E2EE у групових чатах з’явиться цього року.

Шанси нової рекламної кампанії Google не такі вже й великі — чекати від Apple відходу від власної екосистеми навряд чи варто. У США більшість абонентів використовують iMessage та менш активно користуються зашифрованими платформами повідомлень, такими як WhatsApp або Signal.

Google активно працює не лише над зручністю текстових повідомлень, а й над покращенням сервісу відеодзвінків. Нещодавно розпочалося об’єднання сервісів Duo та Meet у єдиний додаток.

Джерела: The Verge, android.com