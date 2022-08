Google почав злиття сервісів Duo та Meet в одну програму для голосових і відеодзвінків

У червні Google анонсувала чергову фазу упорядкування месенджерів та об’єднання відеочату Duo та відеоконференцій Meet в одну платформу для голосових і відеодзвінків, і ось вчора фактично почався процес перенесення функцій з Meet в Duo. На це серед перших звернуло увагу видання The Verge, яке своїм саркастичним заголовком (Google Meet meets Duo Meet, with Meet in Duo but Duo isn’t going into Meet) надзвичайно влучно описало заплутаний підхід Google.

Річ у тім, що технічно Google не позбавляється жодної програми — Duo просто змінить назву на Meet та об’єднає функції обох застосунків, а Meet залишиться як Meet. Так, це здається… дещо заплутаним, проте наприкінці цього процесу залишиться «Meet Original» (класичний Meet, який зрештою перестане підтримуватися і піде в історію) та новий Meet, який поєднає в собі Meet і Duo. Цей новий Mee дозволить здійснювати як групові, так і приватні дзвінки, а також проводити відеоконференції.

Якщо на телефоні вже встановлено застосунок Duo, то в такому разі жодних додаткових не вимагається. Минулого місяця Google випустив оновлення Duo, яке додає функції Meet, а 3 серпня Google випустив апдейт для iOS і Android, який замінює лого Duo на іконку Meet. До вересня кожен, хто буде намагатися завантажити Google Meet з офіційного магазину, отримуватиме новий об’єднаний застосунок Meet/Duo. Також Google зазначає, що користувачів з сайту duo.google.com автоматично перенаправлятимуть на meet.google.com/calling протягом наступних кількох місяців.

Користувачам Meet, що залишилися, наразі також нічого робити не потрібно — застосунок продовжить працювати в тому ж вигляді (без додаткових переваг Duo). Проте варто пам’ятати, що історія класичного Meet добігає кінця, тож одного дня Google просто перестане підтримувати програму і вона поповнить цвинтар цифрових продуктів компанії. Google не уточнює, коли саме це станеться, але обіцяє завчасно попередити наявних користувачів класичного Meet про доцільність переходу на новий Meet. Словом, схема та сама, що й завжди.

Чому це відбувається, ми детально пояснювали у попередньому матеріалі, присвяченому об’єднанню Duo та Meet (ось тут). Якщо стисло, у 2020 році Google довірила віцепрезиденту Хав’єру Солтеру напрямок комунікаційних продуктів, щоб той навів порядок, і відтоді той активно займається упорядкуванням месенджерів та комунікаційних сервісів. Він активно просуває ідею уніфікації. Лінійці комунікаційних продуктів Google досі бракую логічної структури та гармонійності, проте компанія активно працює над тим, щоб впорядкувати все як слід — консолідує вже наявні служби, а не просто додає нові (можна пригадати GChat (або Google Talk), який Google прикінчив минулого місяця, та майбутню страту Hangouts, яка запланована на листопад). Чи зможе Google цього разу зробити все правильно, дізнаємося дуже скоро.