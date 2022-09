Google працює над функцією шумозаглушення Clear Calling для телефонних дзвінків на Android

У бета-версії операційної системи Android 13 (Android 13 QPR1 Beta 1) з’явилася нова функція під назвою Clear Calling. Вона призначена для видалення сторонніх фонових шумів фону під час телефонних розмов.

Згідно з наявною інформацією, функція Clear Calling працює «у більшості мобільних мереж», але «не доступна при здійсненні дзвінків через Wi-Fi». Також наголошується, що контент розмов не передається до Google.

Хоча функція Clear Calling все ще знаходиться на етапі тестування, її можна активувати на смартфонах з Android 13 QPR1 Beta 1, не вдаючись до root-прав. Для цього потрібно надіслати наступну команду оболонки:

adb shell settings put global settings_enable_clear_calling true

Після цього у розділі «Звук та вібрація» у налаштуваннях з’явиться відповідний пункт Clear Calling.

