Новини Кіно 07.07.2025 о 16:14 comment views icon

«Він Людина зі Сталі, а не з балачок»: режисери «Супермена» висміяли самі себе в новому епізоді «Ріка і Морті»

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

«Він Людина зі Сталі, а не з балачок»: режисери «Супермена» висміяли самі себе в новому епізоді «Ріка і Морті»
«Рік і Морті» навпроти Джеймса Ганна / Adult Swim

Два головні супергеройські режисери з’явилися в новому епізоді «Ріка і Морті» в ролях самих себе. На тлі неоднозначних відгуків про «Супермена» їхня присутність робить все краще.

Камео Джеймса Ганна та Зака Снайдера відбулося в 7-му епізоді 8-го сезону під назвою «Ricker Than Fiction», що вийшов 6 липня. І хоч вони відомі різними підходами до Супермена — цього разу об’єдналися не для DC, а заради жартів в анімаційному світі.

У центрі епізоду — сцена в кафетерії Warner Bros, де Ганн і Снайдер зустрічаються та жартують один з одного. Снайдер (автор «Людини зі сталі») підколює Ганна: «Щойно побачив твою нову версію Супермена. Моя порада: він Людина зі сталі, а не з балачок». І додає: «Зроби більше кадрів, де він б’ється!».

В епізоді Ганн відіграє роль режисера вигаданої франшизи Maximum Velocitree — саме на цю серію фільмів обурено реагують Рік і Морті. Така собі іронія на чимало провалів реальних фільмів. Після візиту до студії вони вирішують переписати історію самі, викравши Мовілайзер — пристрій, що дозволяє редагувати фільми на ходу.

Попри відкритий тролінг один одного, режисери охоче погодилися на участь в проєкті. Як розповів виконавчий продюсер шоу Скотт Мардер, Ганн записував свої репліки буквально наступного ранку після завершення знімань нового «Супермена».

«Обидва хлопці ніби натякнули, що дивляться це шоу у вільний час. Тож вони були в захваті від можливості стати частиною цього світу — жодного спротиву чи напруження. Навпаки, вони сміялися з усього, що ми їм підкидали. Якщо чесно, у нас було ще більше жартів і приколів, які ми могли б використати. Але вони просто віджартовувалися», — додає Скотт Мардер.

Хоча епізод не пов’язаний із DC, він вдало іронізує над супергеройською індустрією, фанатськими війнами й підходами режисерів. Варто лише згадати, як довго і гучно Джеймс Ганн рекламує нового «Супермена», але за кілька днів до прем’єри заговорили про його провал. Перезапуск супергеройського всесвіту, який і раніше зазнавав фінансових ударів, нині задача №1, в яку вклали сотні мільйонів. Але важко сказати про неминучий успіх після фрази перших глядачів про останній цвях в «труну супергероїки». Хоча стверджувати, що всі відгуки були поганими — було б брехнею.

Джерело: Games Radar / Variety

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