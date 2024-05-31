Google раптово збільшив вартість Gemini 1.5 Flash на 98% і заявив, що попередня була «одруком»

Google тишком-нишком удвічі збільшив ціни на використання API своєї нової моделі Gemini 1.5 Flash.

Раніше мільйон токенів на вивід обходився у 53 центи, а нині коштує 1,05 долари.

Google raised the price of Gemini 1.5 Flash output by 98% without telling anyone. This just a week after announcing the model. Output goes from 0.53/1M to 1.05/1M. How can we trust an API that drastically increases its price in a week? lol pic.twitter.com/NiIqqx6zmi — 𝑨𝒓𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑮𝒖𝒚 (@artificialguybr) May 29, 2024

Цікаво, що на обурення в Twitter відреагував лідер продукту Google AI Логан Кілпатрік, заявивши, що попередня вартість всього лиш була… «одруком».

Gemini 1.5 Flash — це невелика мультимодальна (здатна аналізувати текст, відео, аудіо та зображення) мовна модель з контекстним вікном у 2 млн токенів, яку Google представив 14 травня. На той час Джош Вудворд, віцепрезидент Google Labs, зазначав, що розробникам слід використовувати Gemini 1.5 Flash, якщо вони хочуть швидко виконувати завдання, де низька затримка має значення (з іншого боку Gemini 1.5 Pro орієнтована на «більш загальні або складні, часто багатоетапні завдання з міркування»).

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Вчора Google оголосив, що збільшує ліміт швидкості для Gemini 1,5 Flash до 1000 запитів на хвилину і скасовує ліміт запитів на день.

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