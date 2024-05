Google раптово збільшив вартість Gemini 1.5 Flash на 98% і заявив, що попередня була «одруком»

Google тишком-нишком удвічі збільшив ціни на використання API своєї нової моделі Gemini 1.5 Flash.

Раніше мільйон токенів на вивід обходився у 53 центи, а нині коштує 1,05 долари.

Google raised the price of Gemini 1.5 Flash output by 98% without telling anyone.

This just a week after announcing the model.

Output goes from 0.53/1M to 1.05/1M.

How can we trust an API that drastically increases its price in a week? lol pic.twitter.com/NiIqqx6zmi

— 𝑨𝒓𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑮𝒖𝒚 (@artificialguybr) May 29, 2024