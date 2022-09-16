Google закриває половину проєктів у своєму стартап-інкубаторі Area 120 – тепер він зосередиться лише на сфері ШІ

Виступаючи на конференції Code Conference минулого тижня, генеральний директор Google Сундар Пічаї заявив, що компанія має стати на 20% ефективнішою. Цю заяву сприйняли у галузі як анонс скорочення чисельності персоналу. Тепер ці припущення почали підтверджуватись. Стало відомо, що Google скорочує проєкти у своєму дослідному підрозділі, відомому як Area 120.

Компанія поінформувала співробітників про «зменшення чисельності», внаслідок чого розмір інкубатора зменшиться вдвічі. Половина команд дізналися, що їхні проєкти скасовуються. Раніше в Area 120 розроблялось 14 проєктів, а тепер їх стало 7. Співробітникам, чиї проєкти не будуть продовжені, сказали, що їм потрібно буде знайти нову роботу в Google до кінця січня 2023 року, інакше їх буде звільнено.

За словами керівника Area 120 Еліаса Романа, підрозділ прагне зосередити свою увагу лише на проєктах, орієнтованих на ШІ. Раніше у стартап-інкубаторі велася розробка нововведень у рамках усіх сфер діяльності Google.

«Area 120 – це внутрішній інкубатор для експериментальних нових продуктів. Група регулярно запускає та зупиняє проєкти, прагнучи використати найбільш перспективні можливості», – повідомив представник Google. «Нещодавно ми повідомляли, що Area 120 перемикне свою увагу на проєкти, що базуються на глибоких інвестиціях Google у штучний інтелект і здатні розв’язувати важливі проблеми користувачів. В результаті Area 120 згортає кілька проєктів, щоб звільнити місце для нової роботи. Члени команди, яких це торкнеться, отримають спеціальну підтримку щодо нових проєктів і можливостей у Google».

В рамках Area 120 з’явилися такі проєкти, як Android-застосунок Stack, призначений для сканування та обробки документів, безплатний застосунок Grasshopper для навчання основ програмування JavaScript через мініігри, безплатна гра Game Builder, яка призначена для «навчання» розробці комп’ютерних ігор, та ін.

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Джерело: techcrunch