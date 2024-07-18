«Месники 5» у пошуках режисера — Marvel налаштована повернути братів Руссо

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Наразі режисери, які зняли «Месники: Війна нескінченності» і «Месники: Завершення», ведуть перемовини про повернення до кіновсесвіту Marvel.

Джо та Ентоні Руссо також працювали над фільмами «Перший месник: Друга війна» та «Перший месник: Протистояння».

Згідно з перемовинами, про які вперше повідомив The Hollywood Reporter, режисерський дует потенційно працюватиме над двома наступними фільмами про «Месників», які раніше були публічно відомі під назвами «Месники: Династія Канґа» і «Месники: Таємні війни» (хоча Marvel все ще вирішує, як обіграти відхід Джонатана Мейджорса з ролі Канга Завойовника після звинувачень у переслідуванні).

Торік режисер Дестін Деніел Креттон пішов з проєкту «Месники 5», а серед нових кандидатів розглядали Шона Леві («Дедпул і Росомаха»). Але, схоже, Marvel зрештою вирішила обрати неодноразово перевірений варіант.

Релізи п’ятих та шостих «Месників» наразі заплановані на 1 травня 2026 року та 7 травня 2027 року відповідно.

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