Хакери зламали спільноту віртуальних домашніх вихованців Neopets – вкрадено дані 69 млн користувачів

Хакер заявив про крадіжку інформації із сайту віртуальних свійських тварин Neopets, яким користуються 69 млн користувачів сервісу. Факт злому також підтверджено повідомленнями в офіційних акаунтах Neopets у Twitter та Instagram.

У публікації у Twitter говориться, що адміністрація Neopets «нещодавно дізналася про можливий крадіжку даних клієнтів» і найняла компанія для проведення розслідування. Публікації у соцмережах не містили додаткової інформації про масштаби злому. Разом з тим компанія рекомендує всім користувачам сайту змінити свої паролі як запобіжний засіб.

Neopets recently became aware that customer data may have been stolen. We immediately launched an investigation assisted by a leading forensics firm. We are also engaging law enforcement and enhancing the protections for our systems and our user data. (1/3)

— neopets (@Neopets) July 21, 2022