Hermes випустила шкіряний чохол для Apple AirPods Pro за €780 та ремінець для навушників за €280

Якщо Apple AirPods Pro здаються вам недостатньо дорогими та статусними, ефект можна посилити аксесуарами. Hermès пропонує шкіряний чохол для навушників за €780 – у чотири рази дорожчий за сам пристрій. Також можна придбати ремінець для них за €280. Французький лакшері бренд Hermès став офіційним партнером Apple у 2015 році, коли випустив ремінці для спеціальної серії Apple Watch.

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Чохол виготовлений з телячої шкіри Swift і доступний у п’яти різних кольорах: Gold, Navy Blue, Cricket Green, Azalea Pink, та Linen Blue. Він має унікальний дизайн у стилі Hermès, захищає AirPods разом із зарядним чохлом та забезпечений вирізами для порту Lightning і світлодіодного індикатора.

Він оснащений ремінцем, що регулюється, його можна використовувати як нашийний ремінець або як аксесуар для сумочки. Хоча чохол призначений для AirPods Pro другого покоління, він підійде до першої моделі.

Менш дорогий аксесуар Hermès для AirPods – шкіряний ремінець для зарядного чохла AirPods. Він також виконаний зі шкіри Swift. Два ремінці скріплені сідельним цвяхом з латуні з паладієвим напиленням. Кольори ті ж, що й у шкіряного чохла. Ремінець сумісний лише з AirPods другого покоління – перші не мають відповідного прорізу.

Обидва аксесуари доступні для замовлення в інтернет-магазині Hermès. Невідомо, чи збирається Apple продавати їх на своєму сайті, де вже представлена ​​спеціальна версія AirTag. Її можна знайти в Україні за ціною трохи менше ₴ 40 000.

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Джерело: 9to5mac