Intel готує перший Core Ultra 3 серії 200: 8 ядер, до 4,8 ГГц за €155

Перший Intel Core Ultra 3 серії серії 200

Intel готується представити новий процесор. Це буде перший чип Core Ultra 3 для серії 200. Перші згадки про модель Core Ultra 3 205 з’явилися в офіційній документації Intel близько семи місяців тому, але згодом компанія прибрала її без пояснень. Тепер цей процесор знову сплив у базах даних ритейлерів, що свідчить про наближення офіційного релізу.

Модель Intel Core Ultra 3 205 помітили в асортименті французького магазину PC21. Ціна вказана на рівні €155 з ПДВ або €129 без ПДВ, що еквівалентно приблизно $141. Це робить його найдоступнішим процесором з нового покоління Arrow Lake.

Характеристики Intel Core Ultra 3 205

На сторінці товару підтверджується сумісність із новим сокетом LGA-1851 та базова частота 3,8 ГГц. Згідно з витоками внутрішньої документації Intel та публікаціями південнокорейського маркетплейсу Danawa, Core Ultra 3 205 матиме 8 ядер у конфігурації 4P+4E (чотири продуктивні ядра + чотири енергоефективні). Це мінімальна конфігурація серед нової лінійки Arrow Lake і фактично стартова точка для користувачів, які хочуть спробувати платформу LGA-1851 без переплат за надлишкову продуктивність.

Запуск цього процесора збігається з виходом бюджетних материнських плат AMD серії 800, які тепер теж пропонують доступні варіанти для складання ПК. Це створює додаткову конкуренцію в сегменті початкового рівня. Підтримка Intel Core Ultra 3 вже з’явилася в AIDA64.

Однак виникає питання, чи є сенс інвестувати в LGA-1851 прямо зараз, адже це нова платформа, і вартість навіть бюджетних комплектуючих для неї може бути помітно вищою, ніж для більш зрілих рішень. З іншого боку, якщо знайти вигідний комплект “процесор + материнська плата” або якщо продуктивність не є вашим головним пріоритетом (наприклад, ви збираєте ПК для офісу, навчання чи мультимедіа), Core Ultra 3 205 може стати збалансованим вибором.

Джерело: videocardz