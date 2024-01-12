Microsoft тестує автозапуск Copilot у Windows 11

Microsoft, ймовірно, розглядає внесення ШІ Copilot до програм автозапуску Windows 11 — принаймні це одна з найпомітніших змін нової збірки Windows 11 23615 (в каналі Dev), яка відучора доступна тестувальникам.

На цьому етапі автозапуск розрекламованого ШІ-помічника Copilot тестують на «широкоекранних пристроях», щоб зібрати відгуки та оцінити сприйняття серед користувачів перш ніж приймати рішення про ширший запуск.

Microsoft не конкретизує, про які саме «широкоекранні пристрої» йдеться, але в налаштуваннях Windows 11 зазначається, що Copilot автоматично відкриватиметься «під час використання широкоформатних екранів». Найімовірніше, це стосується лише надшироких моніторів і менш традиційних роздільних здатностей, але варто дочекатися чіткіших роз’яснень Microsoft (якщо такі взагалі будуть), щоб з’ясувати точно.

Вочевидь, для Microsoft це ще один спосіб просування власних продуктів штучного інтелекту, який, ймовірно, викличе шквал критики з боку користувачів Windows, і потенційно ще одна річ з категорії «Як це вимкнути», якщо Microsoft зрештою наважиться впровадити зміну. Загалом такий підхід дуже в стилі Microsoft — пригадати хоча б агресивне просування Microsoft Edge в Windows 11, який автоматично запускається замість основного браузера за використання Windows Widgets або функції Windows Search.

Взагалі ця зміна щодо Copilot цілком лягає в загальну канву зусиль Microsoft в галузі ШІ, включно з нещодавнім додаванням нової клавіші Copilot на клавіатурах Windows-комп’ютерів (її втиснуть ближче до правого Alt замість клавіші Menu). Перші ноутбуки з кнопкою Copilot вже анонсували Acer, Dell і невдовзі очікується ще більше таких. Microsoft також має намір запропонувати більше можливостей кастомізації Copilot у Windows — днями один з користувачів Twitter / X звернув увагу на неанонсовану опцію Chat Providers, яка натякає на можливість відкриття Copilot у Windows для сторонніх плагінів або чат-ботів. У майбутньому, ймовірно, навіть «Блокнот» у Windows 11 матиме свій ChatGPT/Copilot ШІ, якщо експериментальна функція Cowriter дійде до релізу.

Вчора Microsoft ненадовго стала найдорожчою компанією у світі, посунувши Apple вперше з 2021 року — вже тривалий час її акції стабільно зростають на тлі успіхів в галузі штучного інтелекту.

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