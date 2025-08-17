banner
Intel показала чип ARM на техпроцесі 18A, але потім видалила відео

Андрій Русанов

Кадр з видаленого відео Intel

Intel Foundry оприлюднила нові матеріали про свої продукти та послуги, серед яких було цікаве відео про процесор ARM власного виготовлення.

Виробничий підрозділ продемонстрував референсну систему на чипі Deer Creek Falls, яку Intel називає дизайном “не x86”, виготовленим за техпроцесом 18A. Процесор ARM складається з семи ядер, містить одне продуктивне ядро, два ефективні та чотири ядра з наднизьким споживанням енергії. У SoC вбудовані контролери пам’яті та PCIe, а також вбудовані мікросхеми PHY від партнерів. Зразок демонструє гетерогенний дизайн з гібридних ядер і цілком ймовірно, що він ляже в основу якихось більш конкретних розробок. Раніше неофіційно стало відомо, що головний конкурент Intel, AMD, також веде розробки чипа ARM для продуктів Microsoft.

Нові ядра ARM Travis — збільшення інструкцій за такт замість зростання частоти

Хоча Intel прямо не згадала, що це саме SoC ARM, пізніше у відео, в розділі про налаштування продуктивності, згадується AArch64 — 64-бітний варіант ARM ISA. Компанія також тизерить набір інструментів для оптимізації продуктивності, у тому числі для ARM, які б дозволили її клієнтам оптимізувати продуктивність програмного забезпечення на обраній платформі, а не лише на x86 ISA. Це, вочевидь, мало б зацікавити потенційних клієнтів Intel Foundry. Невдовзі Intel видалила відео зі свого каналу YouTube, але сайт TechPowerUp зберіг скриншоти.

ARM представила NSS — технологію нейронного масштабування роздільної здатності для слабких пристроїв

Хоча техпроцес 18A не зацікавив зовнішніх клієнтів і фактично був скасований для них, Intel планує широко використовувати його у своїх продуктах, навіть попри невдачі з виходом годних чипів. Техпроцес 14A наразі у більшому пріоритеті, але і він може бути скасований, якщо замовники не зацікавляться. За неофіційними даними, такі компанії, як Apple та NVIDIA придивляються до 14A та потенційно можуть врятувати Intel Foundry.

