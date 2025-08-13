Технологію нейронного суперсемплінгу ARM інтегруватимуть у процесори з 2026 року. NSS ближча до AMD FSR4, оскільки для її роботи потрібний обчислювач штучного інтелекту.

ARM представила результат своєї тривалої роботи над створенням технології масштабування роздільної здатності для малопотужних пристроїв. Раніше цього року компанія анонсувала ARM Accuracy Super Resolution (ASR), засновану на AMD FidelityFX Super Resolution 2.0. Нова нейронна технологія розвиває її завдяки прискоренню на базі штучного інтелекту.

З наступного року у нові чипи ARM почнуть інтегрувати прискорювачі NPU, котрі забезпечуватимуть понад 10 TOPS/Вт для нейронних навантажень. NSS замінює багато фіксованих алгоритмів суперсемплінгу легкою моделлю штучного інтелекту. Вона здатна масштабувати зображення з 540p до 1080p приблизно за 4 мс на кадр, зменшуючи навантаження на графічний процесор до 50% порівняно з нативним рендерингом.

NSS базується на ASR, який вже використовується в таких іграх, як Fortnite та Infinity Nikki. Нова технологія покращує чіткість зображення, стабільність та обробку тіней, дрібної геометрії та ефектів частинок. NSS працює на графічному процесорі зі спільною пам’яттю, використовує квантування INT8 накопичення даних через навчання, виправлення та цільову попіксельну фільтрацію без реактивних масок.

Розробникам доступний пакет Neural Graphics Development Kit, який включає плагін для Unreal Engine, емуляцію Vulkan, інструменти профілювання, відкриті моделі на GitHub та Hugging Face, а також розширення машинного навчання Arm для Vulkan. Такі партнери, як Epic Games, Tencent, NetEase, Sumo Digital та Enduring Games, вже працюють з ним.

Джерела: ARM, VideoCards