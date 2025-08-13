banner
Новини Технології 13.08.2025 comment views icon

ARM представила NSS — технологію нейронного масштабування роздільною здатності для слабких пристроїв

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

ARM представила NSS — технологію нейронного масштабування роздільною здатності для слабких пристроїв

Технологію нейронного суперсемплінгу ARM інтегруватимуть у процесори з 2026 року. NSS ближча до AMD FSR4, оскільки для її роботи потрібний обчислювач штучного інтелекту.

ARM представила результат своєї тривалої роботи над створенням технології масштабування роздільної здатності для малопотужних пристроїв. Раніше цього року компанія анонсувала ARM Accuracy Super Resolution (ASR), засновану на AMD FidelityFX Super Resolution 2.0. Нова нейронна технологія розвиває її завдяки прискоренню на базі штучного інтелекту.

З наступного року у нові чипи ARM почнуть інтегрувати прискорювачі NPU, котрі забезпечуватимуть понад 10 TOPS/Вт для нейронних навантажень. NSS замінює багато фіксованих алгоритмів суперсемплінгу легкою моделлю штучного інтелекту. Вона здатна масштабувати зображення з 540p до 1080p приблизно за 4 мс на кадр, зменшуючи навантаження на графічний процесор до 50% порівняно з нативним рендерингом.

NSS базується на ASR, який вже використовується в таких іграх, як Fortnite та Infinity Nikki. Нова технологія покращує чіткість зображення, стабільність та обробку тіней, дрібної геометрії та ефектів частинок. NSS працює на графічному процесорі зі спільною пам’яттю, використовує квантування INT8 накопичення даних через навчання, виправлення та цільову попіксельну фільтрацію без реактивних масок.

Розробникам доступний пакет Neural Graphics Development Kit, який включає плагін для Unreal Engine, емуляцію Vulkan, інструменти профілювання, відкриті моделі на GitHub та Hugging Face, а також розширення машинного навчання Arm для Vulkan. Такі партнери, як Epic Games, Tencent, NetEase, Sumo Digital та Enduring Games, вже працюють з ним.

Джерела: ARM, VideoCards

Популярні новини

arrow left
arrow right
Геймери ігнорують NVIDIA RTX 5060 Ti 8 ГБ — 16:1 продажів на користь 16 ГБ
Новий драйвер NVIDIA увімкнув Smooth Motion на RTX 40 — «магічне» подвоєння FPS без DLSS
Inno3D протестувала NVIDIA RTX 5050 — незалежних тестів на релізі знов годі чекати
Майбутнє портативних консолей: AMD Z2 Extreme обганяє Core Ultra 7 258V в іграх
Цю цукерку вже їли: Intel випустила Core 5 120/120F, які насправді i5-12400
Не вийшло: Intel, ймовірно, відмовиться від E-ядер після Razer Lake
Нові ядра ARM Travis — збільшення інструкцій за такт замість зростання частоти
Intel звільняє 24 000 працівників та скасовує проєкти в кількох країнах
Надто тендітні: процесори Intel Raptor Lake не витримують спеки в Європі
Китай наздоганяє AMD: процесор Zhaoxin KH-50000 з 96 ядрами та 12x DDR5 відповідає серверному EPYC 9004
Китайська оптимізація: гра Wuchang приховано масштабує зображення навіть у режимі без масштабування
Нова відеокарта AMD Radeon RX 9060 перемагає RTX 5050 і майже наздоганяє 5060
Ця NVIDIA RTX 5090 коштує $24000 — що в ній особливого
У 2,5 раза швидша за NVIDIA RTX 5090 у трасуванні: Bolt Graphics анонсує відеокарти Zeus
Перша десктопна NVIDIA RTX 50 з 24 ГБ пам'яті вийде в серпні, — інсайдер
Зроблено в Китаї: нові мемристори пришвидшили обробку даних ШІ у 7,7 разів
Версія BIOS Asus RTX 5090 ROG Astral XOC дозволяє подати 1600 Вт на відеокарту
Перше повідомлення про XRING O2 — Xiaomi створює універсальний чип для смартфонів, годинників та авто
Intel готує перший Core Ultra 3 серії 200: 8 ядер, до 4,8 ГГц за €155
Більше 3D V-Cache: AMD випустила Ryzen 5 5500X3D на Zen 3
NVIDIA RTX 50 Super з'являться вже цього року, — інсайдери
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати