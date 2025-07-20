Кастинг серіалу «Відьмак» підтверджує Туссент у фінальному сезоні

Лицарі Ууссенту у DLC The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine / CD Projekt Red

Фільмування другої частини фінального сезону серіалу «Відьмак» тривають, і ця роль не лишає сумніву щодо Туссенту.

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Попри те, що дата виходу четвертого сезону «Відьмака» досі невідома, а Netflix, як зазначає Redanian Intelligence, «спить» замість проводити маркетингові заходи, витоки дають уявлення про майбутні серії. Не так давно ми писали про ймовірність перебігу подій п’ятого сезону у Туссенті, через знімання серед пейзажів Південної Африки, котрі напрочуд нагадують сонячне герцогство. Тепер з’явилася інформація про одного з його мешканців.

Актор Енді Аполло, який грав у «Чорному дзеркалі», отримав роль лицаря Рейнара де Буа-Фресне. Попередньо відомо, що його можна буде побачити в середині фінального сезону.

У книгах Анджея Сапковського Рейнар був лицарем Туссенту, який вперше з’являється за його межами. Віін інші лицарі рятують Геральта та його команду від нападу. Відразу після цього Рейнар, а також Мільтон де Пейрак-Пейран, якого гравці «Відьмак 3: Кров і вино» добре знають, супроводжують героїв до Боклера. Геральт та його друзі залишаються там на кілька місяців, і з часом Рейнар стає другом відьмака.

Традиційно, з урахуванням значного відхилення серіалу від книг, важко сказати, у якому саме контексті виступатиме персонаж. Але принаймні можна здогадатися, що йдеться про зазначені події. Раніше стало відомо про інший каст «Відьмака» — лікарку Шані, улюблену фанатами за книгами «Кров ельфів», «Володарка озера», а геймерами — за першою грою The Witcher та за доповненням «Кам’яні серця» до The Witcher 3.