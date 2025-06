Кетлін Кеннеді показала невідредаговані «Зоряні війни» — Хан Соло стріляв перший

Керівниця Lucasfilm Кетлін Кеннеді показала «першу спробу» фільму «Зоряні війни» 1977 року, навколо якого точилися міфи. У ньому одна з найвідоміших відмінностей — сцена з Хан Соло.

Цю копію, яка десятиліттями вважалася втраченою, презентували на кінофестивалі BFI Film on Film Festival у Великій Британії. Виявилося, що примірник найпершого фільму зберігався в архівах BFI (Британського інституту кіно), який знайшов версію та звернувся до Lucasfilm для організації показу. Виконавчий директор BFI Бен Робертс, назвав знайдену копію «дивом», особливо через те, що її стан дозволив публічний показ.

На кінофестивалі несподіваною стала поява Кетлін Кеннеді, яка підтвердила оригінальність версії. За її словами, швидше за все, не існує іншої найпершої копії.

Star Wars fans, Kathleen Kennedy wants to assure you the BFI screening of the original cut is not illegal pic.twitter.com/0a1Pa6FXDI

— Jacob Stolworthy (@JacobStolworthy) June 12, 2025