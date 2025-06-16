Кетлін Кеннеді показала невідредаговані «Зоряні війни» — Хан Соло стріляв перший

«Зоряні війни: Епізод 4 – Нова надія» / Lucasfilm

Керівниця Lucasfilm Кетлін Кеннеді показала «першу спробу» фільму «Зоряні війни» 1977 року, навколо якого точилися міфи. У ньому одна з найвідоміших відмінностей — сцена з Хан Соло.

Цю копію, яка десятиліттями вважалася втраченою, презентували на кінофестивалі BFI Film on Film Festival у Великій Британії. Виявилося, що примірник найпершого фільму зберігався в архівах BFI (Британського інституту кіно), який знайшов версію та звернувся до Lucasfilm для організації показу. Виконавчий директор BFI Бен Робертс, назвав знайдену копію «дивом», особливо через те, що її стан дозволив публічний показ.

На кінофестивалі несподіваною стала поява Кетлін Кеннеді, яка підтвердила оригінальність версії. За її словами, швидше за все, не існує іншої найпершої копії.

«Я тут, щоб усе виглядало офіційно — щоби ви не подумали, що це якийсь піратський показ. [Із цією копією пов’язано багато легенд.] Навіть коли я тільки прийшла до компанії, постійно йшли розмови: де зберігаються ті копії і яка з них насправді була першою. Це справді щось особливе. Те, що ви зараз побачите — це перший друк, і, чесно, я не впевнена, що існує ще один такий самий», – заявила Кеннеді.

Star Wars fans, Kathleen Kennedy wants to assure you the BFI screening of the original cut is not illegal pic.twitter.com/0a1Pa6FXDI — Jacob Stolworthy (@JacobStolworthy) June 12, 2025

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Чому перші-перші «Зоряні війни» такі унікальні?

Справжня перша версія «Нової надії» — неоціненний артефакт кінематографа. Джордж Лукас завжди ставився до своїх фільмів як до незавершених робіт, тому вносив численні зміни протягом десятиліть. Наприклад, в першому фільмі, крім сюжетних нюансів, змінили назву на «Нова надія» під номером «Епізод 4» незадовго до виходу «Імперія завдає удару у відповідь». Лукас доклав багато зусиль, щоб аудиторія бачила лише ту історію з правками, яку він хотів розповісти. Але фанати знали, що сюжет міг розкритися інакше.

Одна з найвідоміших відмінностей у «першому друці» – це сцена в кантині Мос-Ейслі, де Хан Соло стріляє в мисливця за головами Грідо. У пізніших версіях Лукас сумнозвісно змінив її так, що Грідо стріляє першим, аби виправдати Хана.

Під час показу Кетлін Кеннеді також торкнулася майбутнього «Зоряних війн». Вона вважає, що серіал «Андор» став прикладом «розширення жанрів» у межах франшизи.

«Це не обов’язково має бути пов’язано з кожною дрібницею, яка була зроблена в “Зоряних війнах”. Це насправді може бути окрема історія, яка потім перетворюється на багато інших історій», — натякає керівниця Lucasfilm на майбутні проєкти.

Крім того, Кеннеді повідомила, що перебуває в Лондоні для підготовки до знімання нового фільму франшизи за участю Раяна Ґослінга. Як відомо, знімання стартують восени.

Джерело: Screen Rant / Independent