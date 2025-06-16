Новини Кіно 16.06.2025 о 12:18 comment views icon

Кетлін Кеннеді показала невідредаговані «Зоряні війни» — Хан Соло стріляв перший

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Кетлін Кеннеді показала невідредаговані «Зоряні війни» — Хан Соло стріляв перший
«Зоряні війни: Епізод 4 – Нова надія» / Lucasfilm

Керівниця Lucasfilm Кетлін Кеннеді показала «першу спробу» фільму «Зоряні війни» 1977 року, навколо якого точилися міфи. У ньому одна з найвідоміших відмінностей — сцена з Хан Соло.

Цю копію, яка десятиліттями вважалася втраченою, презентували на кінофестивалі BFI Film on Film Festival у Великій Британії. Виявилося, що примірник найпершого фільму зберігався в архівах BFI (Британського інституту кіно), який знайшов версію та звернувся до Lucasfilm для організації показу. Виконавчий директор BFI Бен Робертс, назвав знайдену копію «дивом», особливо через те, що її стан дозволив публічний показ.

На кінофестивалі несподіваною стала поява Кетлін Кеннеді, яка підтвердила оригінальність версії. За її словами, швидше за все, не існує іншої найпершої копії.

«Я тут, щоб усе виглядало офіційно — щоби ви не подумали, що це якийсь піратський показ. [Із цією копією пов’язано багато легенд.] Навіть коли я тільки прийшла до компанії, постійно йшли розмови: де зберігаються ті копії і яка з них насправді була першою. Це справді щось особливе. Те, що ви зараз побачите — це перший друк, і, чесно, я не впевнена, що існує ще один такий самий», – заявила Кеннеді. 

Чому перші-перші «Зоряні війни» такі унікальні?

Справжня перша версія «Нової надії» — неоціненний артефакт кінематографа. Джордж Лукас завжди ставився до своїх фільмів як до незавершених робіт, тому вносив численні зміни протягом десятиліть. Наприклад, в першому фільмі, крім сюжетних нюансів, змінили назву на «Нова надія» під номером «Епізод 4» незадовго до виходу «Імперія завдає удару у відповідь». Лукас доклав багато зусиль, щоб аудиторія бачила лише ту історію з правками, яку він хотів розповісти. Але фанати знали, що сюжет міг розкритися інакше.

Одна з найвідоміших відмінностей у «першому друці» – це сцена в кантині Мос-Ейслі, де Хан Соло стріляє в мисливця за головами Грідо. У пізніших версіях Лукас сумнозвісно змінив її так, що Грідо стріляє першим, аби виправдати Хана.

1111

Під час показу Кетлін Кеннеді також торкнулася майбутнього «Зоряних війн». Вона вважає, що серіал «Андор» став прикладом «розширення жанрів» у межах франшизи.

«Це не обов’язково має бути пов’язано з кожною дрібницею, яка була зроблена в “Зоряних війнах”. Це насправді може бути окрема історія, яка потім перетворюється на багато інших історій», — натякає керівниця Lucasfilm на майбутні проєкти.

Крім того, Кеннеді повідомила, що перебуває в Лондоні для підготовки до знімання нового фільму франшизи за участю Раяна Ґослінга. Як відомо, знімання стартують восени.

Тизер «Космічні яйця 2» тролить «Зоряні війни» — Мел Брукс та Рік Мораніс повертаються

Спецпроєкти
robota.ua запускає велике оновлення для захисту пошукачів роботи: від антифрод-системи до безпечного чату
Від потужних з ШІ до надлегких моделей. ASUS оновив модельний ряд ноутбуків ExpertBook для бізнесу

Джерело: Screen Rant / Independent

Популярні новини

«Ліло і Стіч» знищив дебют «Балерини» у прокаті — спін-офф «Джона Віка» зібрав лише $25 млн вдома
DC показала новий трейлер «Супермена» та розповіла про Банду Справедливості
Як «Ножі наголо», але з пенсіонерами: вийшов трейлер детективної комедії «Клуб убивств по четвергах» Кріса Коламбуса

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати