Новини Софт 03.08.2025 comment views icon

Кінець Windows 11 SE: Microsoft виводить з ринку свою спробу конкуренції з Chrome OS

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Вадим Карпусь

Автор новин

Кінець Windows 11 SE: Microsoft виводить з ринку свою спробу конкуренції з Chrome OS
Surface Laptop SE з Windows 11 SE / Microsoft

Microsoft офіційно підтвердила, що спеціальна версія Windows 11 SE більше не отримає великих оновлень — зокрема, версію 25H2, яку компанія випустить наприкінці 2025 року. Підтримка Windows 11 SE остаточно припиниться у жовтні 2026 року. Це стосується не лише нових функцій, а й оновлень безпеки та технічної підтримки.

Що таке Windows 11 SE?

Windows 11 SE представили у 2021 році як спрощену, “хмарно орієнтовану” операційну систему, створену спеціально для навчальних закладів. Її розробили для недорогих ноутбуків і ПК. Вона мала стати відповіддю на популярність Chrome OS у школах.

Ця версія Windows мала низку штучних обмежень: обмежена багатозадачність, можливість запускати лише програми, які схвалив адміністратор, і навіть незвичну функцію — можливість додавати стікери на шпалери робочого столу. Першим пристроєм із Windows 11 SE став Surface Laptop SE, який Microsoft розробила спеціально для цієї ОС.

Хоча зовні це була нова платформа, “під капотом” — це все ще та ж Windows 11, що й у версіях Home чи Pro. А отже, на слабких пристроях вона часто працювала нестабільно і повільно. Ідея створити справжню легку Windows для бюджетних ПК так і не втілилась.

Чому Windows 11 SE не прижилась

Microsoft не вперше намагається створити щось подібне до Chrome OS. Найближчим до мети рішенням була Windows 10X — полегшена ОС, яка справді працювала швидко на слабкому «залізі». Але її скасували ще до релізу.

Windows 11 SE стала останнім кроком у цьому напрямку. Але обмеження, невисока продуктивність і потреба в попередньо встановленому ПЗ від OEM-виробників не дозволили їй завоювати популярність.

Натомість Chrome OS стрімко розвивалась і стала звичним середовищем для багатьох учнів, особливо у США. Ноутбуки Chromebook заповнили нішу, яку Microsoft так і не змогла закріпити за собою.

Що далі?

Microsoft продовжує пропонувати Windows 11 Education — іншу версію ОС для навчальних закладів. Але вона:

  • не має штучних обмежень, як SE;
  • суттєво дорожча;
  • не оптимізована для слабких пристроїв.

Тож виходить, що після згортання Windows 11 SE у Microsoft знову не має ОС, яка була б справді оптимізована для недорогих навчальних пристроїв. І, відповідно, не має повноцінної альтернативи Chrome OS або iPadOS.

Windows 11 проти Chrome OS Flex: що краще для бюджетного ноутбука?

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Джерело: windowscentral

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