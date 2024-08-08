Кіт Харінгтон про «Дім дракона»: «Не дивився і навряд це колись зроблю»

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Кіт Харінгтон, який зіграв Джона Сноу в серіалі «Гра престолів» заявив, що не дивився «Дім дракона» й не планує цього робити у майбутньому.

«Я не можу вже це дивитися», — сказав Харінгтон в інтерв’ю Associated Press (через Games Radar). «Думаю, я просто провів в тому Всесвіті забагато часу».

Актор додав, що чув гарні відгуки про «Дім дракона», однак попри це не бажає повертатися до історії — «Гру престолів» він теж не планує передивлятися у найближчі кілька років.

Харінгтон — не єдина зірка «Гри престолів», яка уникає «Дому дракона». Раніше Емілія Кларк, відома за роллю Дейнеріс, говорила, що так і не змогла змусити себе подивитися приквел.

«Я просто не можу цього зробити. Це так дивно і так схоже на зустріч випускників. Я цього уникаю».

Щодо Харінгтона, то нині він хоче відійти від свого образа з «Гри престолів» і зосередитись на альтернативних персонажах, зокрема тому, якого грає в серіалі «Індустрія».

«Дім дракона» — це приквел хітової «Гри престолів», заснований на романі Джорджа Р. Р. Мартіна «Вогонь і кров». Сюжет показує боротьбу зелених та чорних Таргарієнів за трон — події, що відбуваються за 200 років до подій «Гри престолів».

Наразі вийшли усі вісім епізодів другого сезону (доступні в українській озвучці на Megogo), однак фінал не надто вразив шанувальників — попри те, що епізод залучив рекордні для сезону 8,9 млн глядачів, його оцінки стали найнижчими для шоу. Критикували серед іншого велику кількість затягнутих діалогів та інтриг разом з відсутністю довгоочікуваної морської битви.

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Наразі «Дім дракона» офіційно подовжено на третій сезон — його виробництво стартує у 2025 році, одна сама історія завершиться на четвертому.

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