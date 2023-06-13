Ексменеджера Samsung звинувачують у крадіжці секретних креслень для створення заводу напівпровідників у Китаї

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль нещодавно оголосив, що індустрія виробництва чипів перебуває у стані «тотальної війни», і останні події, безумовно, підтверджують цю заяву. Прокуратура округу Сувон звинуватила колишнього керівника Samsung у крадіжці креслень і технологій напівпровідникового заводу у провідного чипмейкера. Влада не назвала ім’я 65-річного відповідача, який також раніше обіймав посаду віцепрезидента іншого корейського виробника чипів SK Hynix, але заявили, що він вкрав інформацію в період з 2018 по 2019 рік. За повідомленнями, витік обійшовся Samsung приблизно у $230 млн.

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Обвинувачений нібито планував побудувати напівпровідниковий завод у Сіані, Китай, менш ніж за милю від наявного заводу Samsung. Він найняв 200 співробітників із SK Hynix і Samsung, щоб отримати доступ до комерційної таємниці обох компаній. Також він об’єднав зусилля з неназваною тайванською компанією-виробником електроніки, яка пообіцяла виділити $6,2 млрд на будівництво нового заводу з виробництва напівпровідників. Але партнерство провалилося. Однак обвинувачений зміг отримати близько $358 млн від китайських інвесторів, які він використав для створення прототипів на заводі в Ченду, Китай. За повідомленнями прокуратури, завод також був збудований з використанням вкраденої у Samsung інформації.

«Це настільки серйозно, що складно порівнювати за масштабом злочину та ступенем збитків із попередніми випадками витоку окремих напівпровідникових технологій», — йдеться у повідомленні прокуратури. «Це тяжкий злочин, який може завдати серйозного удару нашій економічній безпеці, похитнувши основи вітчизняної індустрії чипів у період посилення конкуренції у виробництві чипів».

Разом із головним підозрюваним звинувачення були пред’явлені шістьом його спільникам, у тому числі одному субпідряднику Samsung.

Ці звинувачення слідують за зусиллями Китаю з придбання південнокорейських технологій у ряді галузей і запровадженням Кореєю суворіших покарань за відповідні правопорушення.

Джерело: Engadget