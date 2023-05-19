Техноблогер Лайнус Себастьян йде з посади CEO Linus Media Group, відхиливши пропозицію про викуп компанії за $100 млн

Один із найвідоміших техноблогерів на YouTube Лайнус Себастьян залишає посаду генерального директора Linus Media Group, хоча все ще продовжить знімати відео.

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Про своє рішення Лайнус оголосив у ролику під назвою «I’m Stepping Down…‎», опублікованому на каналі Linus Tech Tips, зазначивши, що «йому бракує уваги до деталей і темпераменту‎» для того, щоб керувати організацією з понад 100 осіб.

«Я не створений для цього, і я втомився. Якщо спробую провести ще десять років в управлінні бізнесом, то знищу себе і, ймовірно, вб’ю компанію та спільноту, які я так люблю», – каже блогер.

До складу Linus Media Group входять кілька YouTube-каналів, а також компанії Floatplane media, LTT Labs і Creator Warehouse. Лайнус також зізнався, що відхилив пропозицію про викуп компанії за $100 млн (причому 60% готівкою та 40% капіталом неназваної компанії, яка зробила пропозицію), оскільки не потребує грошей.

За оцінками, статки техноблогера становлять $85 млн і більшість коштів він отримує від рекламних доходів, відеоспонсорів, афілійованого маркетингу та продажів товарів із власного магазину.

Лайнус та його дружина Івонн залишаться єдиними акціонерами Linus Media Group. Посаду CEO обійме Террен Тонг – екскерівник NCIX (де він працював разом з Лайнусом), а також Corsair і Dell. Водночас блогер продовжить знімати відео для Linus Media Group і перейде на посаду головного спеціаліста зі стратегії та розвитку – «дурну й вигадану роль», як називає її сам Лайнус.

У березні канал Linus Tech Tips, який нині має понад 15 млн підписників, був зламаний криптошахраями, однак його швидко заблокували завдяки оперативній реакції користувачів.