Людина-павук плюс Чорний плащ — Ніколас Кейдж у першому погляді на серіал «Павук-нуар»

Marvel показала перший офіційний кадр із Ніколасом Кейджем у серіалі «Павук-нуар» — вітаємо нового детектива 1930-х.

Кейдж виконує роль приватного детектива у віці, який змушений знову зіткнутись зі своїм минулим. А саме з часами, коли він був єдиним супергероєм Нью-Йорка. Події розгортаються у 1930-х, і все — з типовим нуарним стилем: фетровий капелюх, сигаретний дим, корумповані копи й жінки, заради яких усе це, здається, і починалося.

Amazon MGM Studios пропонує глядачам два варіанти перегляду: кольоровий формат або для повного занурення чорно-білий. Сам кадр, представлений на презентації Amazon, показує, як Marvel прагне зануритися в нуар. Костюм Людини-павука проглядається крізь класичний детективний образ, а Кейдж виглядає майже як із коміксів.

У серіалі Ніколас Кейдж не просто грає, а продовжує роль, яку вже озвучував у мультфільмі «Людина-Павук: Крізь всесвіт». Тепер персонаж отримує окрему гілку у вигляді першого за багато років ігрового серіалу Marvel про Людину-павука. До речі, попередній подібний серіал виходив аж у 1979 році — це був японський «Людина-павук».

Роль Кейджа — це вже не перший його супергеройський досвід. До цього він грав Привида-гонщика у двох фільмах Marvel, з’являвся у «Пипець» та навіть отримав епізодичну роль Супермена у фільмі DC «Флеш». Разом з ним акторську команду поповнили Ламорн Морріс, Брендан Глісон, Лі Джун Лі, Абрахам Попула, Карен Родрігес і Джек Х’юстон тощо.

Режисером виступить Гаррі Бредбір, який уже працював над такими проєктами, як «Вбиваючи Єву» та «Погані Дівчата». Шоуранерами стануть Орен Узіель («Мачо і ботан 2») і Стів Лайтфут («Каратель»). До розробки серіалу також долучились Філ Лорд, Крістофер Міллер і Емі Паскаль.

Цікаво, що серіал розповідатиме саме про вже немолодого героя, якого переслідує його минуле. Marvel досі рідко робила подібне в ігровому форматі. І це ще один крок до того, щоб показати всесвіт Людини-павука не лише через школьні пригоди, а й через темніші та доросліші історії.

Паралельно розробляється четвертий фільм про Людину-павука з Томом Голландом під назвою «Людина-павук: Абсолютно новий день» / Spider-Man: Brand New Day. У ньому покажуть Зендею (Ем-Джей) та Джейкоба Баталона (Нед) , хоча перша отримає обмежений екранний час. Тоді як серед новачків відзначилась зірка «Дивних див» Седі Сінк.

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Джерело: EW