Вбивці раку. Генетично модифіковані шкірні бактерії успішно розсіюють пухлини у мишей — планується випробування на людях

Дослідники зі Stanford Medicine зробили важливе відкриття, яке у майбутньому можна використати як один з методів лікування раку. Під час тестів вони змінили геноми шкірних бактерій, після чого випробували нову технологію на мишах, уражених раком шкіри. У підсумку пухлини почали розсіюватись.

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Бактерію під назвою Staphylococcus epidermidis модифікували на виробництво білка, який стимулює імунну систему щодо специфічних пухлин. Експеримент показав приголомшливий успіх — модифіковані бактерії вбивали агресивні типи метастатичного раку шкіри після нанесення на хутро піддослідних тварин без будь-якого помітного запалення.

«Здавалось, що це магія. На шкірі цих мишей росли агресивні пухлини, і ми просто взяли бактеріальний тампон і натерли їх хутро», — сказав Майкл Фішбах, доктор філософії, доцент кафедри біоінженерії Стенфордського університету.

У цьому випадку бактерії виробляли імунні клітини, які називають Т-клітинами CD8. Коли вони зустрічали відповідну пухлину, то починали швидко відтворюватися і зменшувати її масу, чи навіть повністю знищувати.

«Спостерігати, як ці пухлини зникають — особливо на місці, віддаленому від точки, де були застосовані бактерії — було шоком», — сказав Фішбах.

Staphylococcus epidermidis зазвичай зустрічається на шкірі людини — і бактерії, які використовували для лікування мишей, початково були зібрані з вуха пацієнта-добровольця. Випробування на людях планують розпочати протягом наступних кількох років, однак невідомо, як модифікована бактерія S. epidermidis відреагує на шкіру людей і чи викличе необхідну імунну відповідь — можливо знадобиться знайти іншу бактерію-кандидата.

Метод Фішбаха призначений для розсіювання ракових пухлин шкіри та застосовується місцево, однак модифіковані бактерії можна використовувати для лікування інших захворювань, а також алергій, пишуть Елейн Фукс з Університету Рокфеллера в Нью-Йорку та її колеги в супровідному коментарі до дослідження.

«Додаткові дослідження використання модифікованих мікробів можуть прокласти шлях до більш безпечних, ефективніших і широко застосовних терапевтичних засобів», — пише команда.

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Дослідження вчених Stanford Medicine було опубліковано 13 квітня в Science