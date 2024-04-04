Миколайчук OPEN та AMO Pictures проведуть пітчинг для ігрових короткометражних фільмів з призом $2000 на зйомки

Фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN разом із міжнародним продакшном візуальних історій AMO Pictures спільно проведе пітчинг для проєктів ігрових короткометражних фільмів. Найкращий проєкт отримає $2000 на виробництво короткометражного фільму.

Як зазначають організатори, майбутній ігровий короткий метр може бути будь-якого жанру, але його тривалість не має перевищувати 25 хвилин. Проєкт має бути завершений до березня 2025 року. А його українська прем’єра повинна відбутися в рамках 4-го фестивалю глядацького кіно Миколайчук OPEN.

«Зараз як ніколи потрібна підтримка молодих кінематографістів та кінематографісток – як моральна, так і матеріальна. Формат короткого метру може показати таланти режисерів та режисерок, які після завершення війни продовжать хвилю українського повнометражного кіно. Ми тішимося, що завдяки нашим партнерам зможемо трохи допомогти цьому процесу. І, звісно, очікуємо на премʼєру проєкту, який переможе на пітчингу, у програмі нашого фестивалю наступного року!», — каже генеральний продюсер фестивалю Миколайчук OPEN Олексій Гладушевський.

Щоб взяти участь в пітчінгу, кінопроєкт має відповідати наступним вимогам:

Тривалість фільму — до 25 хвилин;

Ігрова форма;

Країна виробництва — Україна (або копродукція);

Режисер(-ка) фільму зняв(-ла) не більше, ніж два повних метри будь-якого жанру (без повних метрів у фільмографії також розглядаються);

Готовий сценарій;

Кінопроєкт має бути закінчений до березня 2025 року.

Вимоги до пакета документів:

Заповнена заявка українською мовою;

Уривок зі сценарію (3-5 сторінок українською мовою) або повний сценарій;

CV ключових учасників/учасниць команди проєкту;

Зведений бюджет фільму;

Орієнтовний план знімання;

Фото основних учасників/учасниць команди;

Робочі матеріали фільму (кадри, тизер) за наявності.

Подати заявку на участь можна до 23 травня за наступним посиланням. Оголошення результатів відбору відбудеться 31 травня.

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Фестиваль Миколайчук OPEN відбудеться з 15 до 23 червня.