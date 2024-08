Mafia: The Old Country повертається до витоків: анонсували приквел у Сицилії початку 1900-х років

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія Hangar 13 представила нову гру серії Mafia, яка перенесе гравців у Сицилію початку 20 століття та обіцяє повернутися до основ, які так полюбляють фанати франшизи.

Розробники анонсували Mafia: The Old Country під час презентації Gamescom Opening Night Live. Нова частина серії стане приквелом до попередніх трьох ігор.

Трейлер гри демонструє широкий арсенал, який гравці зможуть використовувати проти суперників. Серед представлених видів — масивний ніж, смертоносний пістолет і двоствольна рушниця.

Президент Hangar 13 Нік Бейнс прокоментував, що нова гра повернеться «до коренів того, що фанати люблять у франшизі Mafia», пропонуючи «глибокий лінійний наратив».

Розробники пообіцяли розкрити більше деталей про Mafia: The Old Country у грудні 2024 року. Це наштовхує на думку, що гра може з’явитися на церемонії The Game Awards, яка традиційно проходить у грудні.

Видавець 2K повідомив у Twitter, що реліз Mafia: The Old Country запланований на 2025 рік. Гра вийде разом з іншими очікуваними проєктами компанії, зокрема Borderlands 4.

2025 is gonna be BIG 👀 pic.twitter.com/QyUdyA36ep — 2K (@2K) August 20, 2024

Сторінка нової Mafia: The Old Country у Steam тут.

Джерело: Gamesradar

