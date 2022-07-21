NASA визначилося з термінами першого запуску важкої ракети SLS. Стартове вікно — з 29 серпня по 5 вересня

Після низки затримок та перенесень космічне агентство NASA нарешті визначилося з датою запуску важкої ракети Space Launch System та космічного корабля Orion.

Згідно з поточними планами NASA, підготовлена ​​ракета SLS та космічний корабель Orion вирушать на стартовий майданчик у Космічному центрі Кеннеді 18 серпня. Після цього агенція планує провести перевірку готовності до польоту – 22 серпня. Тоді керівники NASA ухвалять рішення про те, чи слід офіційно розпочати запуск.

На цей момент називають три можливі дати для запуску (основна та дві резервних), перш ніж вікно закриється: 29 серпня, 2 вересня та 5 вересня. Підготовка до запуску через 6 тижнів вимагатиме координації з погодними службами на узбережжі Флориди. Кінець серпня і початок вересня – це період, коли тропічна активність в Атлантичному океані зазвичай досягає свого апогею. Тому є невизначеність, пов’язана зі спробою запуску такої складної ракети вперше.

Кожна із трьох можливих дат запуску дозволить виконати місію «далекого класу» для космічного корабля «Оріон». Це буде безпілотна місія щодо виходу на місячну орбіту з подальшим поверненням на Землю. За планом, апарат проведе кілька тижнів у космосі, а потім наводиться в Тихому океані. Час запуску та тривалість місії наступні:

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Запуск 29 серпня о 8:33 за східним часом (12:33 за Грінвічем, 15:33 за Київським часом), тривалість місії 42 дні, приземлення 10 жовтня.

Запуск 2 вересня о 12:48 за східним часом (16:48 за Грінвічем, 19:48 за Київським часом), тривалість місії 39 днів, приземлення 11 жовтня.

Запуск 5 вересня о 17:12 за східним часом (21:12 за Грінвічем, 00:12 6 вересня за Київським часом), тривалість місії 42 дні, приземлення 17 жовтня.

Місія Artemis I – це випробувальний політ для перевірки можливостей ракети SLS та демонстрації здатності Orion повернутися з Місяця та витримати повторний вхід в атмосферу Землі на високих швидкостях. Якщо все піде добре, у 2025 році може відбутись пілотована місія Artemis II, яка дозволить людині здійснити політ навколо Місяця.

В цей час ракета SLS і корабель Orion знаходяться всередині будівлі вертикального складання в Космічному центрі Кеннеді. Фахівці ще мають активувати систему аварійного припинення польоту, відповідні роботи мають розпочатися 11 серпня. Це незалежна система із власними батареями. Після її активації у NASA буде близько 3 тижнів на запуск ракети. Система припинення польоту може обслуговуватись лише всередині будівлі вертикального складання. Таким чином, якщо через погодні умови або з інших причин запуск SLS не відбудеться в проміжок часу з 29 серпня по 5 вересня, ракету знову доведеться відправити до складального цеху для проведення робіт з обслуговування системи припинення польоту. У такому разі наступну спробу запуску, ймовірно, буде зроблено не раніше жовтня.

Джерело: arstechnica