Netflix "пом'якшив" скандальну сцену із Цірі в четвертому сезоні "Відьмака"

Новий образ Цірі (Фрея Аллан) в четвертому сезоні "Відьмака"

Четвертий сезон розділяє трьох ключових персонажів “Відьмака” по різних групах, в цьому випадку Цірі продовжить свою подорож в компанії Щурів.

У статті присутні спойлери до четвертого сезону “Відьмака”.

Наприкінці третього сезону Цірі (Фрея Аллан) потрапляє в компанію групи нільфгаардських сиріт-підлітків, відомої як “Банда Щурів”, з якими, як очікується, проведе більшу частину екранного часу і в четвертому. За сюжетом оригінальних книг, цей період видасться не з легких для дівчини й включає одну з найбільш суперечливих сцен — де учасник групи, на ім’я Кайлей спробує її зґвалтувати; зрештою хлопця проганяє інша представниця банди Містле, але сама завершує те, що він розпочав.

Довгий час фани гадали, чи включить Netflix цю сцену в екранізацію і нарешті у сайту Redanian Intelligence є відповідь: так, але трохи пом’якшать. В серіалі Містле проганяє Кайлея, починає чіплятися до Цірі та пропонує їй лишитись на ніч; засмучена та тремтяча дівчина неохоче погоджується. Далі, як і у творах Сапковського, вони стають парою, роблять парне інтимне татуювання і будуть разом, аж доки Лео Бонарт їх не розлучить.

“Вона вперше стикається з романтикою, якщо це взагалі можна так назвати, бо це не добрі стосунки”, — розповідала Аллан в торішньому інтерв’ю. “Вона занурюється в дуже темну частину себе, на яку, на мою думку, буде страшно дивитися”.

“Містле — це дивовижна складна молода жінка, яка обирає свій шлях, попри труднощі. Наприклад, у випробуваннях, з якими вона стикається, вона все ще вирішує кохати та будувати стосунки у світі, який був таким жорстоким до неї. Вона ніколи не здається. Це одна з речей, які найбільше пов’язали мене з нею”, — розказала Крістель Елвін у недавньому інтерв’ю. “Мені довелося повністю співпереживати всім її сумнівним рішенням, але коли все склалося, це навчило мене, наскільки я насправді здатна на співчуття. На мою думку, співчуття замість осуду — це, мабуть, найкорисніший інструмент, який може мати актор”.

Нагадаємо, що четвертий сезон “Відьмака” (перший з Ліамом Хемсвортом в ролі Ґеральта) вийде на Netflix 30 жовтня. В той самий день очікується прем’єра спецвипуску про Щурів, який є вижимкою зі скасованого мінісеріалу.