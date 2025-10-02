Анджей Сапковський назвав акторок, яких хотів побачити в ролі Цірі та Єннефер в екранізації "Відьмака"

Аня Чалотра (Єннефер) та Фрея Аллан (Цірі) у серіалі "Відьмак"

Автор “Відьмака” Анджей Сапковський взяв участь у сесії запитань та відповідей на Reddit, де серед іншого висловив свої думки щодо касту екранізації Netflix.

Письменника запитали, кого б він обрав на ролі Цірі та Єннефер для серіалу чи фільму, на що той запропонував “неймовірний” склад: “ранню” Наталі Портман для першої та Еву Грін для другої.

“Єннефер? Можливо, Єва Грін. Якщо Цірі — то, можливо, Наталі Портман. Але в “ранній версії”, — сказав Сапковський, натякаючи, що 44-річній Портман зіграти дівчину-підлітка наразі буде дещо складніше. “Коротко кажучи, зібрати такий акторський склад здається досить неможливим завданням. Іншими словами: це просто прийняття бажаного за дійсне”.

Власне, якою могла б бути альтернативна Цірі можна побачити у фільмі “Леон”, де 13-річна Портман зіграла Матильду. Щодо Єви Грін, то акторка відома своїми ролями у стрічках “Царство небесне”, “Казино Рояль” і має очевидну перевагу у вигляді чорного волосся і дещо містичної краси для кастингу чаклунки.

Нижче ще кілька цікавих запитань та відповідей Сапковського із сесії:

Ви застрягли на безлюдному острові з трьома книгами. Знаючи, що будете перечитувати їх знову і знову, які три ви берете з собою?

Умберто Еко, “Ім’я рози”. Александр Дюма, “Три мушкетери”. Дж. Р. Р. Толкін, “Володар перснів”. Остання вважається однією книгою, оскільки це був початковий намір автора; поділ на частини здійснив видавець.

Ким ви надихались при створенні персонажа Єннефер?

Їх було багато, забагато, щоб я зараз згадав усі. Деякі з них, безперечно, вас здивують. Отже, почнемо: Цірцея Гомера, Морріган з ірландської міфології, скандинавська Фрейя. Королева Гвіневра (ім’я якої — Гвенвіфар) та чарівниця Німуе, обидві з легенди про короля Артура. Красуня Без Милосердя з поеми Джона Кітса, Айеша Г. Райдера Хаггарда. І Катерина де Возель з “Великого заповіту” Франсуа Війона.

Яка ваша улюблена сюжетна лінія персонажа, не обов’язково у фентезі, у всіх медіа (книгах, іграх, фільмах тощо)?

Обговорімо книги, оскільки це єдине, що справді має значення. Ви запитаєте, яка моя улюблена арка? Я б назвав Анджея Кмічича (Генрик Сенкевич, “Потоп”), Мартіна Ідена у виконанні Джека Лондона, Джеймі Ланістера та Ар’ю Старк (“Пісня льоду й полум’я” Джорджа Р. Р. Мартіна). І, звичайно ж, Фродо Беггінса.

Коли ви вигадали персонажа Ґеральта, чи було у вас відчуття, що “це працює”, чи його популярність стала повною несподіванкою?

Як ви, можливо, знаєте, персонаж Ґеральта спочатку був створений для одного оповідання, призначеного для літературного конкурсу. Хоча я, природно, прагнув його виграти й отримати приз, оповідання спочатку задумувалося як окремий твір — єдиний і неповторний. Однак його популярність виявилася настільки величезною, що спонукала мене продовжити. І окреме оповідання швидко переросло в цілу серію. І це справді було несподіванкою. І досі є несподіванкою.

Окрім цього, Сапковський висловився про наявність “шкіл відьмака” в ігрових адаптаціях, про що ми детальніше розписали раніше.

Нагадаємо, що днями в Україні відкрились продажі книги “Відьмак: Роздоріжжя круків” з передісторією Ґеральта, а вже 30 жовтня на Netflix стартує третій сезон серіалу, на цей раз з Ліамом Хемсвортом в головній ролі. CD Projekt тим часом активно працює над грою The Witcher 4 з Цірі, як центральним персонажем; раніше нам показали перший трейлер та технічну демонстрацію геймплею гри.

Раніше Анджей Сапковський анонсував нові книги для серії “Відьмак”, уточнюючи, що він “не Джордж Мартін” і якщо обіцяє — то робить це.