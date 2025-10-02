Новини Кіно 02.10.2025 comment views icon

Анджей Сапковський назвав акторок, яких хотів побачити в ролі Цірі та Єннефер в екранізації "Відьмака"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Автор "Відьмака" назвав акторок, яких хотів би побачити в ролі Цірі та Єннефер
Аня Чалотра (Єннефер) та Фрея Аллан (Цірі) у серіалі "Відьмак"

Автор “Відьмака” Анджей Сапковський взяв участь у сесії запитань та відповідей на Reddit, де серед іншого висловив свої думки щодо касту екранізації Netflix.

Письменника запитали, кого б він обрав на ролі Цірі та Єннефер для серіалу чи фільму, на що той запропонував “неймовірний” склад: “ранню” Наталі Портман для першої та Еву Грін для другої.

“Єннефер? Можливо, Єва Грін. Якщо Цірі — то, можливо, Наталі Портман. Але в “ранній версії”, — сказав Сапковський, натякаючи, що 44-річній Портман зіграти дівчину-підлітка наразі буде дещо складніше. “Коротко кажучи, зібрати такий акторський склад здається досить неможливим завданням. Іншими словами: це просто прийняття бажаного за дійсне”.

Власне, якою могла б бути альтернативна Цірі можна побачити у фільмі “Леон”, де 13-річна Портман зіграла Матильду. Щодо Єви Грін, то акторка відома своїми ролями у стрічках “Царство небесне”, “Казино Рояль” і має очевидну перевагу у вигляді чорного волосся і дещо містичної краси для кастингу чаклунки.

Автор "Відьмака" назвав акторок, яких хотів би побачити в ролі Цірі та Єннефер
Єннефер та Цірі з “альтернативної” реальності: акторки Єва Грін та Наталі Портман / Twitter

Нижче ще кілька цікавих запитань та відповідей Сапковського із сесії:

Ви застрягли на безлюдному острові з трьома книгами. Знаючи, що будете перечитувати їх знову і знову, які три ви берете з собою?

Умберто Еко, “Ім’я рози”. Александр Дюма, “Три мушкетери”. Дж. Р. Р. Толкін, “Володар перснів”. Остання вважається однією книгою, оскільки це був початковий намір автора; поділ на частини здійснив видавець.

Ким ви надихались при створенні персонажа Єннефер?

Їх було багато, забагато, щоб я зараз згадав усі. Деякі з них, безперечно, вас здивують. Отже, почнемо: Цірцея Гомера, Морріган з ірландської міфології, скандинавська Фрейя. Королева Гвіневра (ім’я якої — Гвенвіфар) та чарівниця Німуе, обидві з легенди про короля Артура. Красуня Без Милосердя з поеми Джона Кітса, Айеша Г. Райдера Хаггарда. І Катерина де Возель з “Великого заповіту” Франсуа Війона.

Яка ваша улюблена сюжетна лінія персонажа, не обов’язково у фентезі, у всіх медіа (книгах, іграх, фільмах тощо)?

Спецпроєкти
Як біржі сприяють розвитку сучасних професійних трейдерів. Добірка платформ та важливі нюанси
300 патентів, власний музей ергономіки та технології: як крісла від Sihoo змінюють робочі будні

Обговорімо книги, оскільки це єдине, що справді має значення. Ви запитаєте, яка моя улюблена арка? Я б назвав Анджея Кмічича (Генрик Сенкевич, “Потоп”), Мартіна Ідена у виконанні Джека Лондона, Джеймі Ланістера та Ар’ю Старк (“Пісня льоду й полум’я” Джорджа Р. Р. Мартіна). І, звичайно ж, Фродо Беггінса.

Коли ви вигадали персонажа Ґеральта, чи було у вас відчуття, що “це працює”, чи його популярність стала повною несподіванкою?

Як ви, можливо, знаєте, персонаж Ґеральта спочатку був створений для одного оповідання, призначеного для літературного конкурсу. Хоча я, природно, прагнув його виграти й отримати приз, оповідання спочатку задумувалося як окремий твір — єдиний і неповторний. Однак його популярність виявилася настільки величезною, що спонукала мене продовжити. І окреме оповідання швидко переросло в цілу серію. І це справді було несподіванкою. І досі є несподіванкою.

Окрім цього, Сапковський висловився про наявність “шкіл відьмака” в ігрових адаптаціях, про що ми детальніше розписали раніше.

Нагадаємо, що днями в Україні відкрились продажі книги “Відьмак: Роздоріжжя круків” з передісторією Ґеральта, а вже 30 жовтня на Netflix стартує третій сезон серіалу, на цей раз з Ліамом Хемсвортом в головній ролі. CD Projekt тим часом активно працює над грою The Witcher 4 з Цірі, як центральним персонажем; раніше нам показали перший трейлер та технічну демонстрацію геймплею гри.

Раніше Анджей Сапковський анонсував нові книги для серії “Відьмак”, уточнюючи, що він “не Джордж Мартін” і якщо обіцяє — то робить це.

Netflix завершив зйомки “Відьмака” — вони тривали 7 років

Популярні новини

arrow left
arrow right
Творець серіалу "Чужий: Земля" отримав "таємне" камео в перших епізодах
П'ятий сезон серіалу "Повільні коні" стартував зі 100% на Rotten Tomatoes
"Точно, як у книзі": витік зі зйомок "Гаррі Поттера" розкриває Вернона Дурслі в сцені за 10 років до подій "Філософського каменя"
Серіал "Гаррі Поттер" повернув актора оригінальних фільмів на роль викладача Гоґвортсу
Нові кадри другого сезону "Фолаут" — Гуль, Lucky 38 і яскравий Вегас до війни
Четвертий сезон серіалу "Ззовні" представить "доньку пастора" і вийде у 2026 році
Netflix витратив на серіал "Відьмак" та спінофи близько $1 млрд, четвертий сезон — найдорожчий
Netflix завершив зйомки "Відьмака" — вони тривали 7 років
Значить, скорбота: на Netflix вийшли фінальні епізоди 2-го сезону "Венздей"
Переможці "Еммі-2025": рекордні 13 нагород для "Кіностудії" і жодної для The Last Of Us
Нові кадри зі зйомок серіалу "Гаррі Поттер": родина Візлі прямує на платформу 9¾
"Лікарняне фото" Генрі Кавілла містить натяк на образ "Горця" і пасхалку до серіалу Warhammer 40 000 від Amazon
Перші кадри третього сезону "Перснів влади" розкривають найпотужнішу зброю у світі "Володаря перснів"
На Amazon вийшов серіал-приквел до "Списку смертників" — трилер із 91% від аудиторії Rotten Tomatoes
Два спінофи "Гри престолів" за рік: HBO розповів, коли вийде "Лицар сімох королівств" і продовження "Дому дракона"
Вийшов фінал серіалу "Декстер: Воскресіння" — всі 10 епізодів доступні для перегляду
Серіал "Шибайголова: Народжений наново" отримає 3-й сезон
Перший погляд на серіал "Робін Гуд": зірка "Гри престолів" стає лиходієм і шерифом Ноттінгема
Шоуранер "Офісу" пояснив, чому лише Оскара повернули в серіал "Газета"
Серіал "Відьмак" покаже "епізод-мюзикл" з Любистком у четвертому сезоні
Науково-фантастичний серіал "Фундація" за творами Айзека Азімова отримає 4-й сезон
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати