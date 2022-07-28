Netflix випустив повноцінний трейлер «Блондинки» з Аною де Армас

Стримінговий сервіс Netflix показав повноцінний трейлер майбутнього художнього фільму про Мерілін Монро під назвою «Блондинка», головну роль у якому зіграла відома кубино-іспанська кіноакторка Ана де Армас.

Кінострічка про секс-символ 1950-х знята за книгою Джойс Керол Оутс, яка раніше стверджувала, що роман варто розцінювати саме як художню вигадку, а не біографію. Режисер — Ендрю Домінік, який зняв кримінальну драму «Чоппер», вестерн-драму «Вбивство Джессі Джеймса Боягузом Робертом Фордом» та неонуарний кримінальний фільм «Тихо їх вбиваючи».

Трейлер «Блондинки» в оригіналі англійською мовою

Зйомки «Блондинки» завершилися ще 2019 року. Свого часу Netflix наполягав на тому, щоби перемонтувати фільм для зниження вікового рейтингу. Окрім Ани де Армас, відомої за фільмами «Ножі наголо», «Той, хто біжить по лезу 2049» та «007: Не час помирати» свої ролі у фільмі зіграли Едрієн Броуді («Піаніст») та Боббі Каннавале («Ірландець»).

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Раніше Ендрю Домінік підтвердив, що кінострічка отримала віковий рейтинг NC-17 Фільми з таким маркуванням не рекомендується дивитися особам молодше 18 років. Він відкинув чутки, що у фільмі є сцена кунілінгусу під час менструації. Але сцена зґвалтування, здійсненого одним зі студійних босів, яка описувалася в літературному першоджерелі, нібито потрапила до фільму.

Світова прем’єра «Блондинки» відбудеться на міжнародному кінофестивалі у Венеції, який триватиме з 31 серпня по 10 вересня, а на Netflix вона вийде 28 вересня.