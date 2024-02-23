Ні, Google не «вбиватиме» Gmail у 2024-му — що насправді змінить відмова від Basic HTML

В соцмережі X стало вірусним повідомлення, що Google закриє Gmail у серпні цього року, доводячи це скриншотом начебто офіційного листа Google. Звісно це фейк, натомість Google «вбила» базовий HTML-вигляд Gmail, як і планувала зробити це в січні.

У фейковому повідомленні говориться таке:

Ми звертаємося до вас, щоб поділитися важливими новинами про Gmail. Після багатьох років об’єднання мільйонів людей по всьому світу, забезпечення безперешкодного спілкування та створення незліченних зв’язків, подорож Gmail добігає кінця.

this is insane. I hate this company pic.twitter.com/pXBRezPAyX — Daniel (@growing_daniel) February 22, 2024

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Gmail є надзвичайно популярним продуктом із понад 1,8 млрд активних користувачів, до того ж він пов’язаний з акаунтами операційної системи Android. Тому подібний вкид є абсурдним. Фальшивий скриншот було переглянуто понад 1 мільйон разів на X, передає Gizmodo. Схоже, він є відфотошопленою версією повідомлення, яке з’явилося минулого року і сповіщало користувачів про те, що базовий HTML-вигляд Gmail відходить у минуле.

HTML-версія поштового сервісу, хоча й не має багатьох функцій, як-от чат, перевірка орфографії, пошукові фільтри, комбінації клавіш і складне форматування, мала певні переваги щодо швидкодії та роботи на дуже старих пристроях. А особливо — за слабкого зв’язку, коли немає змоги завантажувати зайві анімації та інтерфейси. Також рішення критикують з погляду доступності сервісу для людей з порушеннями зору — багато таких користувачів використовують якраз спрощену версію.

Наразі офіційна сторінка підтримки Google пропонує використовувати останню версію Gmail у вашому браузері. Якщо браузер це підтримує, Gmail автоматично відкривається в найновішій версії без Basic HTML, але «з найновішими функціями та оновленнями безпеки».

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