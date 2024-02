Ні, Google не «вбиватиме» Gmail у 2024-му — що насправді змінить відмова від Basic HTML

В соцмережі X стало вірусним повідомлення, що Google закриє Gmail у серпні цього року, доводячи це скриншотом начебто офіційного листа Google. Звісно це фейк, натомість Google «вбила» базовий HTML-вигляд Gmail, як і планувала зробити це в січні.

У фейковому повідомленні говориться таке:

this is insane. I hate this company pic.twitter.com/pXBRezPAyX

— Daniel (@growing_daniel) February 22, 2024