Фото: достобіса великі кулери Noctua для майбутніх HEDT-процесорів AMD Threadripper 7000 (Storm Peak)

Системи охолодження для процесорів AMD Threadripper наступного покоління засновані на кулерах NH-U14S та NH-D9 DX-4677 для наявних HEDT-платформ від AMD та Intel. Однобаштова та двобаштова модель поки не отримали офіційної назви. Компанія не акцентує на сокеті, оскільки поки що невідомо, в якому виконанні вийдуть процесори.

Курс PHOTOGRAPHY Навчайтеся мистецтву фотографії та створюйте незабутні фото для своїх проєктів! Вивчити курс!

Ймовірно, Noctua знає подробиці, але поки що мовчить про них. Журналісти Tom’s Hardware виміряли охолоджувальну пластину – вона, схоже, відповідає новому сокету AMD SP6, розмір якого становить 58,5х75,4 мм. З чуток, роз’єм SP6, також відомий як LGA-4844, призначений для Threadripper під кодовою назвою Storm Peak, заснованих на архітектурі Zen4. Також AMD може використати сокет SP5 для потужніших процесорів.

Обидва кулери для Threadripper будуть поставлятися з попередньо нанесеною термопастою NT-H2. Вони отримали оновлену систему кріплення SecuFirm2, яка кріпиться до сокета за допомогою чотирьох пружних гвинтів.

Noctua – не перша компанія, що анонсує системи охолодження для сокета AMD SP5. EK вже оголосила про блоки рідинного охолодження процесорів Genoa для центрів обробки даних. Noctua припускає, що нові кулери зможуть з’явитися у продажу в жовтні, а реліз AMD Storm Peak відбудеться у другій половині цього року.

Курс QA MANUAL. Курс для тих, хто бажає стати професійним тестувальником. Тестуй, ломай та заробляй на цьому гроші! Дізнатися про програму

Джерело: VideoCardz