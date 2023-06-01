Фото: достобіса великі кулери Noctua для майбутніх HEDT-процесорів AMD Threadripper 7000 (Storm Peak)

Системи охолодження для процесорів AMD Threadripper наступного покоління засновані на кулерах NH-U14S та NH-D9 DX-4677 для наявних HEDT-платформ від AMD та Intel. Однобаштова та двобаштова модель поки не отримали офіційної назви. Компанія не акцентує на сокеті, оскільки поки що невідомо, в якому виконанні вийдуть процесори.
Ймовірно, Noctua знає подробиці, але поки що мовчить про них. Журналісти Tom’s Hardware виміряли охолоджувальну пластину – вона, схоже, відповідає новому сокету AMD SP6, розмір якого становить 58,5х75,4 мм. З чуток, роз’єм SP6, також відомий як LGA-4844, призначений для Threadripper під кодовою назвою Storm Peak, заснованих на архітектурі Zen4. Також AMD може використати сокет SP5 для потужніших процесорів.
Обидва кулери для Threadripper будуть поставлятися з попередньо нанесеною термопастою NT-H2. Вони отримали оновлену систему кріплення SecuFirm2, яка кріпиться до сокета за допомогою чотирьох пружних гвинтів.
Noctua – не перша компанія, що анонсує системи охолодження для сокета AMD SP5. EK вже оголосила про блоки рідинного охолодження процесорів Genoa для центрів обробки даних. Noctua припускає, що нові кулери зможуть з’явитися у продажу в жовтні, а реліз AMD Storm Peak відбудеться у другій половині цього року.
AMD Threadripper 7000 (Storm Peak) очікуються у вересні — нове покоління HEDT-процесорів на Zen 4 наростить число ядер до 96
Джерело: VideoCardz