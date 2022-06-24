Нові деталі про відеокарти NVIDIA GeForce RTX 4000: більше CUDA ядер у RTX 4090, менше пам’яті у RTX 4070

Інсайдер Kopite поділився черговою порцією інформації про майбутні відеокарти NVIDIA. За його даними, топова версія GeForce RTX 4090 отримає більше обчислювальних блоків, ніж очікувалося раніше.

And TBP, 450/420?/300W. — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 23, 2022

Згідно з оновленою інформацією, ця модель матиме графічний процесор AD102, в якому активно 128 потокових мультипроцесорів (Streaming Multiprocessors), а не 126. Таким чином, кількість CUDA ядер становитиме 16384, а не 16128, як говорилося раніше. Зазначимо, повноцінний GPU AD102 включає 144 потокові мультипроцесори, але така конфігурація, ймовірно, буде зарезервована для майбутніх версій TITAN/RTX4090Ti. Інші характеристики NVIDIA GeForce RTX 4090 не зазнали змін. Як очікується, пристрій буде обладнано пам’яттю GDDR6X об’ємом 24 ГБ зі смугою пропускання 21 Гбіт/с, а показник TDP становитиме 450 Вт.

Модель GeForce RTX 4080 заснована на графічному процесорі AD103. Вона буде мати 10240 CUDA ядер та 16 ГБ пам’яті GDDR6. Можливо, це ще не остаточні специфікації, оскільки пам’ять GDDR6 забезпечує максимальну смугу пропускання 18 Гбіт/с, а у попередника RTX 3080 цей показник становив 19 Гбіт/с.

У випадку GeForce RTX 4070 на нас чекає деяка зміна характеристик у порівнянні з попередніми витоками інформації. Як очікується, обсяг пам’яті становитиме не 12 ГБ, як говорилося раніше, а лише 10 ГБ. Разом з тим зменшено і шину доступу до пам’яті – 160 біт замість 192 біт. У GPU AD104 буде деактивовано 512 CUDA ядер, робочими залишаться 7168 CUDA ядер.

Як очікується, відеокарти NVIDIA серії GeForce RTX 40 будуть представлені наприкінці третього чи на початку четвертого кварталу цього року. Імовірно, першими вийдуть моделі GeForce RTX 4090/4080/4070, хоч не обов’язково всі одночасно.

Джерело: videocardz