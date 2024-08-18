Новий конкурент NVIDIA — ARM розробляє власну відеокарту

Повідомляється, що ARM збирається створити власну відеокарту, щоб конкурувати з NVIDIA та Intel. Цим займеться ізраїльське відділення компанії.

В Ізраїлі сотня інженерів та розробників чипів й програмного забезпечення формує глобальну групу обробки графіки, яка працює над проєктом. Відомо, що основним напрямком розробки є саме ігровий. Однак ARM також не відкидає застосування графічного процесора для обробки завдань штучного інтелекту у разі виготовлення реального продукту.

Компанія відмовилася коментувати чутки, деталі розробки тримають у таємниці. Не можна сказати, чи буде це відеокарта для ПК, або ж для систем на процесорах ARM, таких як смартфони, ноутбуки тощо. Також невідомо, буде це вбудоване або дискретне рішення.

Наявні графічні процесори для архітектури ARM, як Immortalis та його більш доступний аналог Mal, мають функції, які можуть конкурувати з можливостями відеокарт для настільних комп’ютерів. Вони отримали трасування променів та технологію ARM Accuracy Super Resolution (ASR).

Інша можливість в тому, що ARM будує архітектуру дискретної відеокарти, який інші компанії могли б ліцензувати, можливо, для використання з процесорами, розробленими для Windows на ARM. Наразі наявні відеокарти фактично не працюють з такими системами, а спеціально розроблені, ймовірно, могли б працювати краще. У будь-якому разі, конкуренція на ринку відеокарт не завадить.

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Джерела: Globes, Tom’s Hardware

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