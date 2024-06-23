NVIDIA не входить в топ-100 впізнаваних брендів, попри швидке зростання — компанія відома лише геймерам

Чотири з п’яти найдорожчих компаній світу, Apple, Microsoft, Amazon та Google також є найбільш відомими публічними брендами. NVIDIA, яка цього тижня ненадовго випередила Microsoft і стала найдорожчою компанією світу (зараз лише третя), не входить до топ-100 найвідоміших імен в останньому списку Interbrand.

Зростання вартості NVIDIA майже в дев’ять разів з кінця 2022 року було зумовлене попитом на її процесори штучного інтелекту — продукція компанії займає понад 80% ринку цих чипів. Кілька найбільших технологічних компаній є основними покупцями її мікросхем.

«Як компанія, яка нещодавно вийшла на глобальну арену, NVIDIA не мала ані часу, ані виділених ресурсів, щоб посилити свій бренд для захисту майбутніх доходів. … Слабка сила бренду обмежить його цінність, попри його ринкову капіталізацію», — каже Грег Сільверман, глобальний директор Interbrand з економіки брендів.

Річний приріст доходу NVIDIA перевищував 200% у кожному з останніх трьох кварталів. За даними LSEG, у 2025 фінансовому році очікується, що дохід зросте майже вдвічі порівняно з роком раніше і перевищить $120 млрд.

Apple, яка займає перше місце в рейтингу Interbrand, заробляє переважну більшість своїх грошей, продаючи iPhone та інші пристрої споживачам по всьому світу. Microsoft, з другим місцем, є гігантом корпоративних продажів, але повсюдно відома своїм програмним забезпеченням Windows та Office. Третя, Amazon, прагне бути магазином усіх товарів для споживачів, а Google, № 4, є для багатьох людей вхідними дверима в Інтернет. Єдиною ж групою користувачів, де NVIDIA широко відома, є геймери.

NVIDIA була заснована в 1991 році, коли штучний інтелект лише зароджувався.До недавнього часу основна увага компанії була зосереджена на розробці відеокарт. Роками бренд GeForce та зелений логотип були добре відомі людям, котрі захоплюються іграми. Зараз ігрові відеоадаптери NVIDIA — лише порівняно невеликий побічний бізнес. В останньому кварталі дохід від нього склав $2,6 млрд, або 10% від загального обсягу продажів.

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На відміну від Intel, компанія ніколи не «продавала» свій бренд за допомогою яскравих рекламних кампаній. Проте бренд NVIDIA зараз швидко зростає. Дані фірми показують, що впізнаваність її бренду зросла в чотири рази за останні 12 місяців, що допоможе, коли настане час для наступного рейтингу Interbrand. За інформацією компанії Vanda Research, серед роздрібних інвесторів акції NVIDIA стали найбільш популярними.

Джерело: CNBC

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