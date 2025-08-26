Новини Кіно 26.08.2025 comment views icon

"Один із кращих трилерів року": фільм "Озеро кісток" оцінили у 95% на Rotten Tomatoes, є перший трейлер

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

"Один із кращих трилерів року": фільм "Озеро кісток" оцінили у 95% на Rotten Tomatoes, є перший трейлер
Кадр з фільму "Озеро кісток"

Новий фільм Bleecker Street “Озеро кісток” / Bone Lake нарешті отримав перший трейлер — раніше критики прозвали його “найкращим трилером року” і поставили доволі високі 95% на Rotten Tomatoes.

"Один із кращих трилерів 2025 року": фільм "Озеро кісток" оцінили у 95% на Rotten Tomatoes, є перший трейлер

“Озеро кісток” — це еротичний трилер жахів, який оповідає про пару, що прямує у відпустку до маєтку на водоймі з однойменною до фільму назвою, але виявляє, що має ділити це місце з іншим подружжям. Початково романтична “втеча” перетворюється на жахи — сповнені сексу, брехні, маніпуляцій і, звісно, крові.

Головні ролі взяли на себе Медді Хассон, Марко Пігоссі, Алекс Роу та Андра Нечіта. Режисером виступила Мерседес Брайс Морган, а оператором відомий за “Пила X” Нік Меттьюз.

Світова прем’єра фільму “Озеро кісток” відбулася на фестивалі Fantastic Fest, ще у 2024 році:

“Початково “Озеро кісток” виглядає як європейська драма про стосунки, перш ніж вибухає як надзвичайно кривавий хаос. Фільм змінюється, коли розкриваються таємниці, перетворюючи фінал на справжню бійню. Усі четверо акторів, єдині актори у стрічці, чудово виконують свою роботу, надаючи цій неможливій ситуації відчуття реальності. В цьому “Сексі, брехні та Airbnb” достатньо напруженої атмосфери, аби втримати все це в купі”, — написав на той час у своїй рецензії оглядач Браян Таллеріко.

Кінотеатральний показ “Озера кісток” стартує 3 жовтня 2025 року — в той самий день, коли і нашумілий “Хороший хлопчик” (горор, знятий з погляду собаки). 

Трейлер

Постер

"Один із кращих трилерів 2025 року": фільм "Озеро кісток" оцінили у 95% на Rotten Tomatoes, є перший трейлер

Популярні новини

arrow left
arrow right
Disney панікує через втрату "чоловіків-зумерів" серед глядачів Marvel та "Зоряних війн", — Variety
Apple розізлила власників iPhone рекламою в Apple Wallet — програма видає сповіщення з анонсом фільму «Формула-1»
Другий сезон "Венздей" поверне вбитого і улюбленого фанами персонажа — трейлер фінальних епізодів
Трейлер «2000 метрів до Андріївки» — нова документалка від творців «20 днів у Маріуполі» про запеклі бої під Бахмутом
Знайомтесь, Варанг: перший постер «Аватар 3» розкрив зірку «Гри престолів» як лідерку клану Попелу
"Додайте кокаїн і підгузки в бюджет": рімейк "Голого пістолета" погодили після тесту Ліама Нісона з "розносом" босів Paramount
Якби The Last of Us став комедією: вийшов трейлер фільму "Холодне сховище" з Ліамом Нісоном та Джо Кірі з "Дивних див"
Стартували зйомки "Людина-павук 4": перший тизер з новим костюмом Тома Голланда
Перші кадри фентезі "100 ночей Геро" за графічним романом Ізабель Грінберг із "сучасною" Шехерезадою
Нові сцени з фільму «Трон: Арес» — на Comic-Con показали видовищні погоні й підтвердили головну сюжетну інтригу
"Пірати Карибського моря 6": Джонні Депп повторить роль Джека Горобця за однієї умови
Перші реакції на фільм-антиутопію "Довга хода": двогодинна панічна атака, що "розтрощить" вам серце
Квитки на «Одіссею» в IMAX розібрали за годину і перепродають по $150 — фільм вийде у 2026 році і ще не має трейлеру
Офіційно: дві великі зірки "Володаря перснів" повернуться в фільмі "Полювання на Ґолума"
Новий «Світ Юрського періоду» зробив Скарлет Йоханссон найкасовішою акторкою Голлівуду
З'явились перші реакції на "Храм кісток" — сиквел "28 років по тому"
"Хижак" посунув Стівена Кінга: фільм "Людина, що біжить" вийде пізніше, ніж очікувалось
Провальний «Мегалополіс» отримав другий шанс — Коппола перемонтує фільм і додасть нові сцени
Ім'я Алана Тьюдіка видалили з фільму "Я, робот" після тестових показів — глядачі вподобали його більше за Вілла Сміта
Режисер нової «Оселі зла» не бачив жодного фільму з франшизи: «Це не моє, інша справа — ігри»
"Нас обох нудило": Софі Тернер розповіла про "огидну" інтимну сцену з "братом по Грі престолів" в новому горорі
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати