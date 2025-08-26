"Один із кращих трилерів року": фільм "Озеро кісток" оцінили у 95% на Rotten Tomatoes, є перший трейлер

Кадр з фільму "Озеро кісток"

Новий фільм Bleecker Street “Озеро кісток” / Bone Lake нарешті отримав перший трейлер — раніше критики прозвали його “найкращим трилером року” і поставили доволі високі 95% на Rotten Tomatoes.

“Озеро кісток” — це еротичний трилер жахів, який оповідає про пару, що прямує у відпустку до маєтку на водоймі з однойменною до фільму назвою, але виявляє, що має ділити це місце з іншим подружжям. Початково романтична “втеча” перетворюється на жахи — сповнені сексу, брехні, маніпуляцій і, звісно, крові.

Головні ролі взяли на себе Медді Хассон, Марко Пігоссі, Алекс Роу та Андра Нечіта. Режисером виступила Мерседес Брайс Морган, а оператором — відомий за “Пила X” Нік Меттьюз.

Світова прем’єра фільму “Озеро кісток” відбулася на фестивалі Fantastic Fest, ще у 2024 році:

“Початково “Озеро кісток” виглядає як європейська драма про стосунки, перш ніж вибухає як надзвичайно кривавий хаос. Фільм змінюється, коли розкриваються таємниці, перетворюючи фінал на справжню бійню. Усі четверо акторів, єдині актори у стрічці, чудово виконують свою роботу, надаючи цій неможливій ситуації відчуття реальності. В цьому “Сексі, брехні та Airbnb” достатньо напруженої атмосфери, аби втримати все це в купі”, — написав на той час у своїй рецензії оглядач Браян Таллеріко.

Кінотеатральний показ “Озера кісток” стартує 3 жовтня 2025 року — в той самий день, коли і нашумілий “Хороший хлопчик” (горор, знятий з погляду собаки).

Трейлер

Постер