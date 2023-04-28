Опубліковані системні вимоги Redfall без вказівки роздільної здатності та частоти кадрів – продуктивність «завезуть» у наступних оновленнях

Залишилося кілька днів до виходу Redfall, вампірського шутера від першої особи з відкритим світом від Arkane Studio та Bethesda. Arkane вже випустила релізний трейлер гри, який демонструє безліч битв та ігрових ландшафтів.

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Студія вирішила не додавати у гру на старті режим продуктивності, націлений на досягнення частоти кадрів 60 FPS. Фото в інтернеті свідчать, що на частині коробок із грою вже зазначено наявність такого режиму – очевидно, рішення ухвалювалося в останній момент. Відсутність продуктивного режиму «з коробки» може говорити про проблеми з оптимізацією, які властиві багатьом ігровим релізам останнього часу.

Arkane опублікувала апаратні вимоги для ПК:

Мінімальні

Intel Core i5-8400 @ 2,80 ГГц або AMD Ryzen 5 1600

AMD RX 580 / NVIDIA GTX 1070 / 6 ГБ відеопам’яті

16 ГБ ОЗП

Windows 10 64-біт

100 ГБ SSD

Рекомендовані

Intel Core i7-9700K @ 3,60 ГГц або AMD Ryzen 7 2700X

AMD 5700 / NVIDIA RTX 2080 / Intel Arc / 8 ГБ відеопам’яті

16 ГБ ОЗП

Windows 10 64-біт

100 ГБ SSD

Ультра

Intel Core i7-9700K @ 3,60 ГГц або AMD Ryzen 7 2700X

AMD RX 6800 XT / NVIDIA RTX 3080 / 10 ГБ відеопам’яті

32 ГБ ОЗП

Windows 10 64-біт

100 ГБ SSD

У рекомендаціях не вказано роздільну здатність та орієнтовна частота кадрів. Версії для Xbox Series X і S спочатку будуть обмежені 30 FPS, продуктивний режим з’явиться у майбутніх оновленнях.

Вже можливе попереднє замовлення Redfall для Xbox і ПК. Доступна звичайна версія та видання Bite Back, з ексклюзивним внутрішньоігровим контентом, а також Redfall Hero Pass. Гра також з’явиться у Xbox Games Pass у день її випуску, 2 травня.

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Джерело: Neowin, Wccftech