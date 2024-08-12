Орендодавці Idealista рекламують житло, використовуючи кадри The Sims 4

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Оплату сімолеонами приймаєте?

Ситуації, коли житло у реальності не відповідає фотографіям з сайту оренди — не рідкі, однак деякі орендодавці виходять на новий рівень, і в пошуку клієнтів використовують кадри з The Sims 4 (однокористувацької відеогри в жанрі симулятора життя). Одне з таких оголошень помітила користувачка Twitter під ніком @Brujita__may на сервісі оренди житла Idealista.

Цікаво, що для реклами використали не скриншоти The Sims 4, а, судячи з якості зображень, просто фото монітора, зроблене за допомогою телефону. Є кілька знімків з висоти пташиного польоту (навряд ви бачили подібне на сайтах оренди), де показані класичні для квартири меблі та техніка, як от диван, телевізор, холодильник.

Buscando vivienda, he quedado en shock con este anuncio que ha encontrado mi marido. Es que es para fliparlo. Decirme si no veis la gran cagada monumental que se ve claramente en este anuncio?? Porque …. Así tambien hago yo dinero!!!🫰🤑 Ya he reportado una denuncia a la app. pic.twitter.com/wtaAc2kh3q — ✨Lady Eira. Dama Bridgerton. 70% ❤️💛 30% 💙✨ (@Brujita__may) August 5, 2024

Ціна за будинок у місті Альбораче у Валенсії з The Sims 4 складає 425 євро на місяць, а площа приміщення сягає 41 кв.м.

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У відповідях до допису у Twitter користувачі вже почали змагатись у дотепах: один запитав, чи приймуть в нього сімолеони як оплату (стандартна монета у грі), а інший запропонував скористатись чит-кодами, щоб отримати житло безплатно.

Користувачка, яка натрапила на оголошення, вже повідомила Idealista про фейкові фото, і, здається, нині їх вже видалили з сайту.

Джерело: PC Gamer

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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