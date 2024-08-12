Новини WTF 12.08.2024 о 12:19 comment views icon

Орендодавці Idealista рекламують житло, використовуючи кадри The Sims 4

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Орендодавці Idealista рекламують житло, використовуючи кадри The Sims 4

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Оплату сімолеонами приймаєте?

Ситуації, коли житло у реальності не відповідає фотографіям з сайту оренди — не рідкі, однак деякі орендодавці виходять на новий рівень, і в пошуку клієнтів використовують кадри з The Sims 4 (однокористувацької відеогри в жанрі симулятора життя). Одне з таких оголошень помітила користувачка Twitter під ніком @Brujita__may на сервісі оренди житла Idealista.

Цікаво, що для реклами використали не скриншоти The Sims 4, а, судячи з якості зображень, просто фото монітора, зроблене за допомогою телефону. Є кілька знімків з висоти пташиного польоту (навряд ви бачили подібне на сайтах оренди), де показані класичні для квартири меблі та техніка, як от диван, телевізор, холодильник.

Ціна за будинок у місті Альбораче у Валенсії з The Sims 4 складає 425 євро на місяць, а площа приміщення сягає 41 кв.м.

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У відповідях до допису у Twitter користувачі вже почали змагатись у дотепах: один запитав, чи приймуть в нього сімолеони як оплату (стандартна монета у грі), а інший запропонував скористатись чит-кодами, щоб отримати житло безплатно.

Користувачка, яка натрапила на оголошення, вже повідомила Idealista про фейкові фото, і, здається, нині їх вже видалили з сайту.

Джерело: PC Gamer

Розділ Ігри виходить за підтримки?

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