Paramount анонсувала серіал Dungeons & Dragons. Шоу складатиметься з 8 епізодів — пілотний зніме режисер та сценарист “Червоного повідомлення”

За кілька місяців до виходу фільму “Підземелля і дракони: Честь злодіїв” (прем’єра запланована на 31 березня), Paramount анонсувала серіал для свого потокового сервісу, який також ґрунтуватиметься на подіях популярної рольової гри в стилі фентезі Dungeons & Dragons.

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Серіал складатиметься з восьми епізодів, пілотну серію написав та зрежисує Роусон Маршалл Тербер — сценарист та режисер комедійного бойовика Netflix “Червоне повідомлення” з Ґаль Ґадот, Двейном Джонсоном і Раяном Рейнольдсом у головних ролях.

Шоу Dungeons & Dragons приєднається до колекції адаптацій стримінгового сервісу, де вже успішно розмістився американський воєнний науково-фантастичний телесеріал, заснований на серії відеоігор Halo. За останні пару років спостерігається значний сплеск адаптацій ігрових назв на телебаченні, і Dungeons & Dragons лише останній приклад цього.

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У світі Dungeons & Dragons, одному з ключових франчайзингових брендів Hasbro, люди, ельфи, орки та інші фантастичні істоти беруть участь у війнах та полюють за скарбами. Понад 50 мільйонів фанатів зіграли у D&D з моменту її першого запуску 49 років тому.

Раніше Amazon також отримала права на екранізацію іншої популярної настільної гри, створеної британською компанією Games Workshop — Warhammer 40K. Сценаристи чи шоураннери за проєктом ще не закріплені, але до продюсерської команди залучено Vertigo Entertainment. Генрі Кавіл, який заявив, що поки не повернеться в образі “Супермена” та оголосив про свій відхід із серіалу Netflix “Відьмак, є відомим фанатом всесвіту Warhammer і може взяти участь в екранізації.

Джерело: The Verge, Deadline