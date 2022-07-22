Вийшов перший трейлер фільму Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves / «Підземелля і дракони: Честь злодіїв»

Під час проведення заходу Comic-Con у Сан-Дієго було продемонстровано першого трейлера фільму Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves / «Підземелля і дракони: Честь злодіїв». Судячи з трейлера, автори намагалися створити фільм, що балансує між серйозною фентезійною епопеєю та безтурботною комедією.

Опис фільму Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves / «Підземелля і дракони: Честь злодіїв» говорить:

«Привабливий злодій та група неймовірних авантюристів взялися за грандіозне пограбування, щоб повернути втрачену реліквію, але все псується, коли вони стикаються з неправильними людьми»

Фільм може похвалитися вражаючим акторським складом. Ролі в ньому зіграли Кріс Пайн («Зоряний шлях», «Чудо-жінка»), Мішель Родрігес («Форсаж»), Джастіс Сміт («Світ юрського періоду 2»), Реге-Жан Пейдж («Корні»), Софія Лілліс («Воно»), Хлоя Коулман («Мій шпигун») та Х’ю Грант («Щоденник Бріджіт Джонс»).

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На додаток до трейлера також опубліковано постер до фільму, який повністю присвячений драконячій частині Dungeons & Dragons.

Джерело: The Verge