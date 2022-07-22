Вийшов перший трейлер фільму Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves / «Підземелля і дракони: Честь злодіїв»

Під час проведення заходу Comic-Con у Сан-Дієго було продемонстровано першого трейлера фільму Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves / «Підземелля і дракони: Честь злодіїв». Судячи з трейлера, автори намагалися створити фільм, що балансує між серйозною фентезійною епопеєю та безтурботною комедією.
Опис фільму Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves / «Підземелля і дракони: Честь злодіїв» говорить:
«Привабливий злодій та група неймовірних авантюристів взялися за грандіозне пограбування, щоб повернути втрачену реліквію, але все псується, коли вони стикаються з неправильними людьми»
Фільм може похвалитися вражаючим акторським складом. Ролі в ньому зіграли Кріс Пайн («Зоряний шлях», «Чудо-жінка»), Мішель Родрігес («Форсаж»), Джастіс Сміт («Світ юрського періоду 2»), Реге-Жан Пейдж («Корні»), Софія Лілліс («Воно»), Хлоя Коулман («Мій шпигун») та Х’ю Грант («Щоденник Бріджіт Джонс»).
На додаток до трейлера також опубліковано постер до фільму, який повністю присвячений драконячій частині Dungeons & Dragons.
Джерело: The Verge