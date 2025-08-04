Південнокорейські дрони XAiDEN: один оператор керує 100 БПЛА

Два дрони XAiDEN на землі у вигляді вежі / Nearthlab

За допомогою штучного інтелекту дрони XAiDEN від Nearthlab об’єднуються в рої по 10 БПЛА, один оператор може керувати 10 роями.

Здається, корейці зменшили кількісну потребу у кваліфікованих операторах. За допомогою роїв дронів лише одна людина може створити “мертву зону” на певній території. Головною особливістю нових безпілотників є ШІ, котрий забезпечує керування роєм. На своєму сайті компанія окреслює призначення виробів: спільна розвідка, автономне відстеження та точні удари.

“XAiDEN — це автономний ударний безпілотник наступного покоління, який виконує динамічні місії, такі як спільна розвідка, автономне відстеження та точні удари, за допомогою системи управління роєм, розробленої власними силами Nearthlab. XAiDEN працює, маючи близько 10 дронів, що зберігаються разом та потім розділяються один за одним для виконання ройових польотів за командою. Зазвичай 10 дронів літають разом в одній ескадрильї, і одна людина може керувати до 10 ескадрильями”, — пояснює Nearthlab.

Головний дрон рою єдиний безпосередньо керований оператором. Інші 9 пов’язані лише з головним та керуються ШІ. Після отримання команди рій абсолютно незалежний, не потребує ретронслятора зв’язку та не боїться засобів РЕБ. Менші дрони керуються ШІ та здатні працювати автономно.

“XAiDEN за замовчуванням розроблений для носіння 60-мм мінометного снаряда, що усуває необхідність виробництва окремої зброї для ударного безпілотника. Це дозволяє військовим швидше та ефективніше впроваджувати XAiDEN. Крім того, Nearthlab планує розробити формфактор XAiDEN у форматі патрона, щоб забезпечити можливість заряджання різними типами снарядів. […] Nearthlab наголошує, що її дрони зі штучним інтелектом XAiDEN мають рівень виконання місій, близький до 100%. Компанія пояснює, що оскільки місію виконує рій із 10 або більше дронів, навіть якщо атака одного зазнає невдачі, інші дрони можуть негайно розпочати додаткові атаки, щоб повністю знищити ціль”.

На землі 10 безпілотників складаються у невелику вежу та очікують команди. Сайт Defense Express припускає, що 100 дронів можуть перебувати у повітрі у той час, коли ще 100 стоять на землі, щоб їх підтримати у разі потреби. Теоретично, з постійним підвозом дронів лише одна людина могла утримувати певну зону. Проте експерти сайту вважають, що це був би досить дорогий варіант. Виробник не розповідає відкрито про ціну, але розповідає про доходи від своїх дронів у розмірі 5,5 млрд вон за минулий рік. Один долар США коштує близько 1390 вон.