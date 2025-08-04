Новини Military Tech 04.08.2025 comment views icon

Південнокорейські дрони XAiDEN: один оператор керує 100 БПЛА

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Південнокорейські дрони XAiDEN: один оператор керує 100 БПЛА
Два дрони XAiDEN на землі у вигляді вежі / Nearthlab

За допомогою штучного інтелекту дрони XAiDEN від Nearthlab об’єднуються в рої по 10 БПЛА, один оператор може керувати 10 роями.

Здається, корейці зменшили кількісну потребу у кваліфікованих операторах. За допомогою роїв дронів лише одна людина може створити “мертву зону” на певній території. Головною особливістю нових безпілотників є ШІ, котрий забезпечує керування роєм. На своєму сайті компанія окреслює призначення виробів: спільна розвідка, автономне відстеження та точні удари.

“XAiDEN — це автономний ударний безпілотник наступного покоління, який виконує динамічні місії, такі як спільна розвідка, автономне відстеження та точні удари, за допомогою системи управління роєм, розробленої власними силами Nearthlab. XAiDEN працює, маючи близько 10 дронів, що зберігаються разом та потім розділяються один за одним для виконання ройових польотів за командою. Зазвичай 10 дронів літають разом в одній ескадрильї, і одна людина може керувати до 10 ескадрильями”, — пояснює Nearthlab.

Дрон з рукою-хоботом робить те, чого не можуть інші

Головний дрон рою єдиний безпосередньо керований оператором. Інші 9 пов’язані лише з головним та керуються ШІ. Після отримання команди рій абсолютно незалежний, не потребує ретронслятора зв’язку та не боїться засобів РЕБ. Менші дрони керуються ШІ та здатні працювати автономно.

“XAiDEN за замовчуванням розроблений для носіння 60-мм мінометного снаряда, що усуває необхідність виробництва окремої зброї для ударного безпілотника. Це дозволяє військовим швидше та ефективніше впроваджувати XAiDEN. Крім того, Nearthlab планує розробити формфактор XAiDEN у форматі патрона, щоб забезпечити можливість заряджання різними типами снарядів. […] Nearthlab наголошує, що її дрони зі штучним інтелектом XAiDEN мають рівень виконання місій, близький до 100%. Компанія пояснює, що оскільки місію виконує рій із 10 або більше дронів, навіть якщо атака одного зазнає невдачі, інші дрони можуть негайно розпочати додаткові атаки, щоб повністю знищити ціль”.

На землі 10 безпілотників складаються у невелику вежу та очікують команди. Сайт Defense Express припускає, що 100 дронів можуть перебувати у повітрі у той час, коли ще 100 стоять на землі, щоб їх підтримати у разі потреби. Теоретично, з постійним підвозом дронів лише одна людина могла утримувати певну зону. Проте експерти сайту вважають, що це був би досить дорогий варіант. Виробник не розповідає відкрито про ціну, але розповідає про доходи від своїх дронів у розмірі 5,5 млрд вон за минулий рік. Один долар США коштує близько 1390 вон.

Популярні новини

Режисер нової «Оселі зла» не бачив жодного фільму з франшизи: «Це не моє, інша справа — ігри»
Надто тендітні: процесори Intel Raptor Lake не витримують спеки в Європі
У червні обсяг спотових операцій найбільших криптобірж впав на третину
eToro запустив цілодобову торгівлю токенізованими акціями понад 100 топових компаній США
Синій лазер пробудив магнітні властивості золота і міді
Вибух Redmi Note 13 Pro: Xiaomi відмовила в гарантійній заявці
Хвіст павича приховує лазер, — дослідження
Відеоогляд Acer TravelMate P4 13: легкий, автономний та потужний ноутбук усього від 13 999 грн
Як пережити блекаут? Відеоогляд потужної зарядної станції Acer APS321
Сатира із реального життя: вийшла гра One Man's Trash про чоловіка, що викинув 7500 біткоїнів на смітник
Вразливий вайб-кодинг: майже половина коду, написаного ШІ, потенційно небезпечна
Пізно ліг — цироз печінки. Вчені пов'язали нерегулярний сон з 172 захворюваннями
Новий сплав знижує енергоспоживання електроніки та позбавляє потреби у зовнішних магнітах
Starlink готує прорив: супутники 3-го покоління з терабітною швидкістю запустять у 2026 році
Як зробити біг регулярною звичкою, а не тимчасовим поривом?
LG Smart Monitor Swing 32” 4K — монітори крокують світом на ніжці з колесами
SharpLink стала найбільшим корпоративним власником ETH у світі
Apple зможе врятувати виробництво Intel у цікавий спосіб
Звіт Apple за Q3 2025: вийшов тримільярдний iPhone, втрата $800 млн через нові мита, прибуток +10%
Перший тест Lenovo Legion Go 2 з Ryzen Z2 Extreme: обігнала MSI Claw A8
Christie’s International Real Estate запустила криптопідрозділ з торгівлі розкішною нерухомістю вартістю $1 млрд
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати