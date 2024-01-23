Перелік смартфонів Motorola, які отримають оновлення до Android 14

Деякі компанії, такі як Samsung, майже завершили випуск оновлення до Android 14 для десятків своїх пристроїв. Однак Motorola до цього часу лише визначилася з переліком моделей, які в майбутньому отримають нову версію ОС.

Слід зазначити, що Motorola не підготувала список пристроїв, для яких вийде Android 14. Користувачам доводиться заходити на сайт, відкривати сторінку своєї моделі і вже там шукати інформацію про те, чи варто чекати на оновлення з новою версією ОС.

На щастя, ресурс YTECHB підготував список смартфонів Motorola, для яких передбачено оновлення до Android 14. Однак виробник не уточнює терміни випуску такого оновлення. Тому ми маємо список смартфонів, але без будь-якої інформації про те, коли почнеться розгортання нової ОС.

Серія Motorola Razr:

Motorola Razr 40 Ultra / Razr+ 2023

Motorola Razr 40 / Razr 2023

Motorola Razr 2022

Серія Motorola Edge:

Motorola Edge+ (2023)

Motorola Edge (2023)

Motorola Edge (2022)

Motorola Edge+ 5G UW 2022

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Pro / Motorola Edge+ (2022)

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30

Серія Motorola G:

Moto G (2023)

Moto G Stylus 5G (2023)

Moto G Stylus (2023)

Moto G Power 5G

Moto G84

Moto G54

Moto G73

Moto G53

Moto G23

Moto G14

Інші:

Motorola ThinkPhone

Поки що лише смартфон Moto G53 отримав оновлення до Android 14, а для Moto G54 доступна бета-версія нової ОС через Motorola Feedback Network, отже тестування ще триває.

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Також можна припустити, що в майбутньому список пристроїв буде розширено.

Джерело: gsmarena