Перелік смартфонів Motorola, які отримають оновлення до Android 14

Деякі компанії, такі як Samsung, майже завершили випуск оновлення до Android 14 для десятків своїх пристроїв. Однак Motorola до цього часу лише визначилася з переліком моделей, які в майбутньому отримають нову версію ОС.
Слід зазначити, що Motorola не підготувала список пристроїв, для яких вийде Android 14. Користувачам доводиться заходити на сайт, відкривати сторінку своєї моделі і вже там шукати інформацію про те, чи варто чекати на оновлення з новою версією ОС.
На щастя, ресурс YTECHB підготував список смартфонів Motorola, для яких передбачено оновлення до Android 14. Однак виробник не уточнює терміни випуску такого оновлення. Тому ми маємо список смартфонів, але без будь-якої інформації про те, коли почнеться розгортання нової ОС.
Серія Motorola Razr:
- Motorola Razr 40 Ultra / Razr+ 2023
- Motorola Razr 40 / Razr 2023
- Motorola Razr 2022
Серія Motorola Edge:
- Motorola Edge+ (2023)
- Motorola Edge (2023)
- Motorola Edge (2022)
- Motorola Edge+ 5G UW 2022
- Motorola Edge 40 Pro
- Motorola Edge 40 Neo
- Motorola Edge 40
- Motorola Edge 30 Ultra
- Motorola Edge 30 Pro / Motorola Edge+ (2022)
- Motorola Edge 30 Neo
- Motorola Edge 30 Fusion
- Motorola Edge 30
Серія Motorola G:
- Moto G (2023)
- Moto G Stylus 5G (2023)
- Moto G Stylus (2023)
- Moto G Power 5G
- Moto G84
- Moto G54
- Moto G73
- Moto G53
- Moto G23
- Moto G14
Інші:
- Motorola ThinkPhone
Поки що лише смартфон Moto G53 отримав оновлення до Android 14, а для Moto G54 доступна бета-версія нової ОС через Motorola Feedback Network, отже тестування ще триває.
Також можна припустити, що в майбутньому список пристроїв буде розширено.
Джерело: gsmarena