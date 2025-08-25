banner
Перша материнська плата Intel Panther Lake — фото і характеристики

Перша материнська плата Intel Panther Lake — фото і характеристики
Пет Гелсінгер демонструє чип Panther Lake / Intel

Масовий випуск процесорів Intel Panther Lake не очікується до наступного року, але OEM-виробники вже деякий час працюють над пристроями на базі цієї архітектури.

У цьому випадку плату офіційно показала DFI, виробник відомої серії LanParty. Вочевидь, на фото материнська плата для ПК формату Mini-ITX. Процесор, розміщений у ній, справді нагадує чипи Panther Lake, котрі Intel вже демонструвала на багатьох заходах.

Процесори Intel Panther Lake стали проблемою ще до релізу — вихід придатних чипів 18A не перевищує 20-30%

Згідно з описом, ця материнська плата підтримує TDP процесорів до 25 Вт — вочевидь, йдеться про моделі з низьким споживанням енергії. Ймовірно, вона призначена для міні-ПК чи вбудованих систем, якщо урахувати нетиповий набір та розміщення роз’ємів. Плата має слоти M.2 для зберігання даних та модемів бездротового зв’язку, а також два слоти DDR5 SODIMM. Вона підтримує до 128 ГБ пам’яті DDR5 з частотою 6400 МГц або 7200 МГц.

Характеристики материнської плати на сайті DFI

Для підключення дисплеїв у наявності один DP++, один HDMI 2.0, один USB Type-C та один роз’єм M2A. Принаймні один зі слотів для зберігання даних підтримує PCIe Gen5 x4, решта призначені для модулів 4G/5G або Bluetooth/Wi-Fi.

Перша материнська плата Intel Panther Lake — фото і характеристикиПерша материнська плата Intel Panther Lake — фото і характеристикиПерша материнська плата Intel Panther Lake — фото і характеристикиПерша материнська плата Intel Panther Lake — фото і характеристики

Два кроки до смітника: Intel отримала кредитний рейтинг BBB, компанія має проблеми з чипами Panther Lake

Система також має цілих три порти Ethernet, усі підтримують швидкість 2,5 GbE. Підтримка EXT-OOB вказує на промислове призначення плати. Це пояснює ранню інформацію про неї, оскільки компанії, що обслуговують цей сектор ринку, часто приймають замовлення за місяці до початку постачання та не завжди дотримуються загальних ембарго.

Джерело: VideoCardz

