Перші тести NVIDIA Neural Texture Compression — до 90% менше споживання пам’яті, у два рази швидший рендеринг

Ентузіаст протестував Neural Texture Compression від NVIDIA у поєднанні з Microsoft DirectX Raytracing 1.2 — результат фантастичний.

Користувачу X @opinali вдалося протестувати нейронне стиснення текстур, з дивовижними результатами щодо продуктивності та заощадження VRAM (в оригінальному треді Освальдо багато технічних деталей). В сценаріях рендерингу він відзначив значне падіння використання відеопам’яті з NTC у поєднанні з DirectX Raytracing (DXR) 1.2. За одночасного увімкнення кооперативних векторів (Cooperative Vectors) та NTC у режимі «За замовчанням» текстура рендерилася зі швидкістю 2350 кадрів/с, проти 1030 к/с під час їхнього повного вимкнення, що становить різницю майже 80%. Використання відеопам’яті також значно відрізнялося.

