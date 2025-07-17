Перші тести NVIDIA Neural Texture Compression — до 90% менше споживання пам’яті, у два рази швидший рендеринг

Скриншот @opinali / X

Ентузіаст протестував Neural Texture Compression від NVIDIA у поєднанні з Microsoft DirectX Raytracing 1.2 — результат фантастичний.

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Користувачу X @opinali вдалося протестувати нейронне стиснення текстур, з дивовижними результатами щодо продуктивності та заощадження VRAM (в оригінальному треді Освальдо багато технічних деталей). В сценаріях рендерингу він відзначив значне падіння використання відеопам’яті з NTC у поєднанні з DirectX Raytracing (DXR) 1.2. За одночасного увімкнення кооперативних векторів (Cooperative Vectors) та NTC у режимі «За замовчанням» текстура рендерилася зі швидкістю 2350 кадрів/с, проти 1030 к/с під час їхнього повного вимкнення, що становить різницю майже 80%. Використання відеопам’яті також значно відрізнялося.

First look at NVIDA’s Neural Texture Compression with DXR1.2 Cooperative Vector!

First , this needs a preview driver (590.26), I installed that so you don’t have too-and it corrupted the screen, only after a few hard-resets it decided to work.😅🧵 https://t.co/szgX1jVtcY — Osvaldo Pinali Doederlein (@opinali) July 15, 2025

Нейронна компресія використовує нейронні мережі для стиснення та розпакування ігрових текстур, що дозволяє зменшити розмір з мінімальним впливом на якість. Окрім цього, однією з ключових рис оновлення Microsoft DXR 1.2 є увімкнення кооперативних векторів, що дозволяє шейдерам GPU працювати разом над операціями з невеликими матрицями або векторами. Поєднання NTC по кооперативних векторів утворює механізм стиснення/розпакування, який ефективно працює через DX12, що зменшує використання відеопам’яті.

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NTC наразі працює тільки на відеокартах NVIDIA, оскільки альтернативи від Intel та AMD досі не мають інструментів нейронного рендерингу. Режим NTC доступний з найновішими драйверами 590.26 Preview, які також вмикають технологію NVIDIA Smooth Motion на RTX 40. Якщо поєднати ці режими відеокарт між собою, а також інтегрувати в ігри, можливий справжній стрибок продуктивності. Нагадаємо, AMD представила нову процедурну генерацію дерев, яка теж мінімізує використання пам’яті.

Джерело: Wccftech