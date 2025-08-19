Новини Кіно 19.08.2025 comment views icon

Перший погляд на серіал "Робін Гуд": зірка "Гри престолів" стає лиходієм і шерифом Ноттінгема

Кадри з серіалу "Робін Гуд"

Шон Бін з “Гри престолів” лишає позаду благородство Неда Старка і бере на себе роль головного ворога Робіна Гуда.

Нові кадри майбутнього драматичного серіалу MGM+ демонструють Біна в ролі шерифа Ноттінгема поряд з Конні Нільсен (“Гладіатор”), яка грає королеву Англії Елеонору Аквітанську. Розкішно вдягнута пара проходить повз слуг у кімнаті з кам’яними стінами та палаючими смолоскипами, озброївшись загадковими посмішками. Хоча, ймовірно, це триватиме не так вже і довго, зважаючи на фінали Біна в попередніх проєктах і роль головного антагоніста в нинішньому.

Роль нового Робіна Гуда взяв на себе Джек Паттен, а Лорен Макквін з’явиться на екрані, як його кохана Меріан. Серед решти акторського складу:

  • Лідія Пекхем (“Королівство планети мавп”) — Прісцилла Ноттінгемська
  • Стівен Ваддінгтон (“Пастка”) — Граф Гантінгдон
  • Маркус Фрейзер (“Фундація”) — Маленький Джон
  • Ангус Касл-Дауті (“Тінь і кістка”) — брат Тук
  • Генрі Роулі — Вілл 

MGM+ описує серіал як “розумну, захопливу і романтичну пригоду”, що привносить “історичну достовірність та психологічну глибину” до стосунків Роба та Меріан.

“Після нормандського вторгнення в Англію Роб, син саксонського лісника, та Меріан, дочка нормандського лорда, закохуються одне в одного та разом борються за справедливість і свободу. Роб стає лідером банди повстанців-розбійників, а Меріан проникає у владу при дворі. Обидва працюють, щоб запобігти королівській корупції та принести мир у країну”.

Шоуранером виступив Джон Гленн (“Морські котики”), а режисером — Джонатан Інгліш (“Бібліотекарі: Наступний розділ”). Обидва також писали сценарій та продюсують шоу. Дата виходу ще не оголошена.

Суміш “Гострих картузів” зі “Спадкоємцями”: Netflix показав перші кадри історичної драми “Дім Гіннеса”

Джерело: Variety, Collider

