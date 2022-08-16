«Пила 10» — у 2023 році: Кевін Гротерт зніме картину за сценарієм Джоша Столберга

Після багатьох анонсів, «Пилу 10» офіційно підтверджено. Після фінансово успішного відродження «Пили» у 2017 році франшиза продовжилася торішнім спін-офом «Спіраль: З книги пили» з Крісом Роком у головній ролі, що ґрунтується на сюжетній ідеї зірки. Фільм із неоднозначними відгуками критиків та глядачів мав скромний касовий успіх та зібрав понад $40 млн за бюджету у $20 млн.

Ще до скромного успіху «Спіралі» було підтверджено розробку «Пили 10» у Twisted Pictures. Тоді директор франшизи Даррен Лін Боусман назвав інформацію передчасною і не згадав про те, чи продовжить стрічка історію фільму Рока або головний сюжет.

Джош Столберг, котрий написав сценарій як для «Пили», так і для «Спіралі», поділився закулісними подробицями розробки сиквелу за останній рік. Заінтригувала заява, що це його улюблений фільм у франшизі. Приблизно через п’ять місяців після слів Столберга глядачі нарешті дізналися подробиці про «Пилу 10».

The Wrap повідомив, що Lionsgate офіційно просуває «Пилу 10» разом із продюсерами Twisted Pictures. Кевін Гротерт, котрий створив шосту та сьому частини франшизи, повернувся, щоб зняти новий сиквел за сценарієм ветерана серії Джоша Столберга.

Продюсери Марк Бург та Орен Коулз розповіли, що «Пила 10» врахує побажання фанатів серії та любителів фільмів жахів. Ця заява співзвучна зі словами Столберга про те, що «Пила» Тобіна Белла повернеться в лоно франшизи. Якщо так, то це ще більше заплутує часову шкалу серії.

Повернення Кевіна Гротерта у крісло режисера «Пили 10» стало гарною новиною для шанувальників франшизи та критиків – його перша робота, «Пила 6», як і раніше, займає друге місце за популярністю після оригінального фільму Джеймса Вана.

Також потрібно врахувати, що режисер стояв і за найслабшим фільмом у серії, «Пила 3D: Остання глава». Проте критики сподіваються, що сценарій Столберга у поєднанні з режисурою Гройтерта дадуть непоганий результат. Вихід фільму присвячений до Гелловіну 2023 року (реліз заплановано на 27 жовтня).

Джерело: Screen Rant