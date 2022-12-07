Пластикові посвідчення водія та «техпаспорти» з 14 грудня замінять цифрові в застосунку «Дія»: уряд схвалив постанову

Кабінет міністрів України схвалив постанову № 1299, яка дозволить використовувати лише електронне водійське посвідчення в застосунку «Дія» без додаткового отримання пластикового аналога. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації та його очільник Михайло Федоров.

Раніше при реєстрації авто або при отриманні посвідчення водія обов’язковим було оформлення пластикових бланків цих документів. Зміни минулого місяця анонсували в МВС. Як і планувалося спочатку, вони набудуть чинності 14 грудня, після чого отримувати класичні пластикові документи стане не обов’язково, а головними стануть електронні аналоги в «Дії».

Замовити та отримати Е-посвідчення або Е-свідоцтво можливо буде через електронний кабінет водія або через застосунок «Дія». В такому разі можна буде ще й зекономити, адже оплачуватиметься лише вартість адміністративної послуги, тобто, без врахування вартості бланкової продукції (орієнтовно 254₴ при отриманні посвідчення водія вперше).

Повністю відмовлятися від “пластику” поки не планують — традиційні пластикові бланки за бажання можна буде отримати в сервісному центрі МВС.

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«Ми будуємо цифрову державу з філософією – діджитал first. Де кожна послуга буде комфортною та логічною. Без бюрократії, зайвих походів в держоргани, довідок заради довідок. Оформлення і видача посвідчення водія в електронному форматі – це ще один революційний крок у цифровізації документів. Українці можуть отримати лише діджитал-посвідчення в Дії та використовувати їх у всіх життєвих ситуаціях. Без пластикового аналога», Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації

Після прирівнювання цих електронних документів до традиційних пластикових аналогів наприкінці 2021 року це наступний крок вперед до затвердженої раніше концепції Paperless майбутнього. Права та “техпаспорт” вже мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді, тож це також черговий крок до міжнародної інтеграції «Дії» та використання застосунку за кордоном (детальніше — в окремому матеріалі).